البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

كشفت البلوجر نعمة، الشهيرة بـ“أم إبراهيم”، في مقطع فيديو قامت ببثه قبل القبض عليها أمس السبت بمنزلها في محافظة البحيرة، أن زوجها طردها من المنزل، بعد عِشرة دامت عدة سنوات.

وقالت إنها تحملت فيها مرارة الحياة، وإنها على أتم الاستعداد للمحاسبة القانونية، نافية تماما تقديم أي محتوي غير أخلاقي.

وأضافت أنها غلبانة، وتعمل كـ“بلوجر” لتوفير لقمة عيشها.

وأضافت البلوجر قبل ضبطها من قبل قوات الأمن أنها متأكدة من أنها سيتم القبض عليها خلال الساعات المقبلة.

صانعة محتوى تقوم بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، يفيد برصد صانعة محتوى تقوم بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة إدكو، تم ضبط البلوجر نعمة، الشهيرة بـ“أم إبراهيم” بمنطقة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم التحفظ على الأدوات التى تم ضبطها بحوزة المتهمة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها فى المواعيد القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.