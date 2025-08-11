التحقيق في بلاغ مذيعة برنامج "النص الحلو" بقناة الحدث ضد أحد مستخدمي مواقع التواصل

تحقق أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مباحث الإنترنت في البلاغ المقدم من الإعلامية دعاء زين الدين مقدمة برنامج النص الحلو المذاع بقناة الحدث، الذي تتهم فيه مستخدم حساب مسمى “زهرة البستان” على موقع “فيسبوك”، بالتشهير بها والإساءة لسمعتها.

وجاء ذلك من خلال فريق يعمل على جمع المعلومات والتحريات حول الصفحة وصاحب الحساب الذي سبب أذي للشاكية من خلال التعليق على فيديوهات خاصة بعمل المذيعة على حسابها بـ“فيسبوك”، و تضمن تشهيرا وإساءة سمعة ووصف للإعلامية والتي من ضمنها: “إنتي تظهري على الشاشة تستعرضي ملابس وبواريك الصفرا والحمرا، إنتي غير مؤهلة علميًا ولا ثقافيًا” وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

