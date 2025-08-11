القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد التيك توكر هبة طارق، واتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والفجور.

وبناء عليه تمكنت قوات الأمن من ضبط التيك توكر هبة طارق، وفق البلاغ المقدم للتحقيق معها في ما هو منسوب إليها.

وكانت التيك توكر هبة طارق ظهرت في الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي في فيديوهات بمظاهر خادشة للحياء العام، كما اتهمها البعض بالتعدي على القيم المجتمعية من خلال ظهورها بملابس خادشة للحياء العام وتقوم بإيحاءات وحركات بجسدها يحرض على الفسق والفجور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.