الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

القبض على البلوجر
القبض على البلوجر هبة طارق، فيتو

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد التيك توكر هبة طارق، واتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والفجور.

وبناء عليه تمكنت قوات الأمن من ضبط  التيك توكر هبة طارق، وفق البلاغ المقدم للتحقيق معها في ما هو منسوب إليها.  

وكانت التيك توكر هبة طارق ظهرت في الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي في فيديوهات بمظاهر خادشة للحياء العام، كما اتهمها البعض بالتعدي على القيم المجتمعية من خلال ظهورها بملابس خادشة للحياء العام وتقوم بإيحاءات وحركات بجسدها يحرض على الفسق والفجور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلوجر هبة طارق للنائب العام التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads