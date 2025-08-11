الإثنين 11 أغسطس 2025
فنان شهير يتهم فتاة بالتحرش به والإساءة لزوجته وفريق بحث لضبطها

الفنان محمد عامر،
الفنان محمد عامر، فيتو

حرر الـفنان محمد عامر بلاغا رسميا إلى مباحث الإنترنت حمل رقم 33 أحوال، ضد فتاة اتهمها بابتزازه منذ فترة، من خلال إرسال صور غير أخلاقية ومحاولة إقناعه بإقامة علاقة غير شرعية. 

 

وأوضح عامر في البلاغ أن الفتاة أرسلت له صورًا بملابس عارية، ما أثار استياءه خاصة لكونه متزوجًا، مضيفًا أنها تحدثت عن زوجته بأسلوب غير لائق.

وأشار إلى أنه تعرض لمضايقات متكررة من جانبها، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي يتهمها فيه بالتحرش والابتزاز، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، مع فحص رقم الهاتف المقدم في البلاغ، تمهيدًا لضبط المتهمة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات لضبطتها واستكمال الإجراءات القانونية.

