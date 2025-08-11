فنان شهير يتهم فتاة بالتحرش به والإساءة لزوجته وفريق بحث لضبطها

حرر الـفنان محمد عامر بلاغا رسميا إلى مباحث الإنترنت حمل رقم 33 أحوال، ضد فتاة اتهمها بابتزازه منذ فترة، من خلال إرسال صور غير أخلاقية ومحاولة إقناعه بإقامة علاقة غير شرعية.

وأوضح عامر في البلاغ أن الفتاة أرسلت له صورًا بملابس عارية، ما أثار استياءه خاصة لكونه متزوجًا، مضيفًا أنها تحدثت عن زوجته بأسلوب غير لائق.

وأشار إلى أنه تعرض لمضايقات متكررة من جانبها، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي يتهمها فيه بالتحرش والابتزاز، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، مع فحص رقم الهاتف المقدم في البلاغ، تمهيدًا لضبط المتهمة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات لضبطتها واستكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.