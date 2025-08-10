الأحد 10 أغسطس 2025
احتجاز البلوجر شاكر 15 يوما بسجن النهضة

أسباب احتجاز شاكر
أسباب احتجاز شاكر بسجن النهضة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، استمرار حبس البلوجر شاكر بسجن النهضة 15 يومًا في التهمة المنسوبة إليه بغسيل الأموال في قضية تتعلق بالتربح من تطبيق “تيك توك” ونشر محتوى خادش للحياء.

وأثار خبر احتجاز البلوجر شاكر 15 يوما منصات التواصل الاجتماعي رغم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله في قضية المخدرات والسلاح التي ضبطت بحيازته أثناء ضبطه بإحدى الكافيهات بمنطقة التجمع تفاعلا بين رواد السوشيال ميديا.
 


وكشفت الداخلية أن المتهم البلوجر شاكر  تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تتضمن إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

