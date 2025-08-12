النيابة تستمع لأقوال صاحب سيارة التهمتها النيران داخل نفق السلام بسبب حرارة الطقس

استمعت نيابة السلام لأقوال مالك سيارة خاصة نشب بها حريق داخل نفق السلام دون إصابات، حيث أكد أنه لا يشتبه في أحد جنائيا.

وأضاف مالك السيارة أنه أثناء سيره بالطريق لاحظ انبعاث دخان كثيف من السيارة فنزل منها على الفور، وتركها وابتعد عنها.

وكشف تقرير المعمل الجنائي أن ماسا كهربائيا من البطارية، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجو أدى إلى اشتعال النيران.

اشتعال حريق بسيارة ملاكي في نفق السلام

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي في نفق السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي بنفق السلام تصاعد منها دخان كثيف فنزل السائق لتفقد الأمر، ولكن سرعان ما اشتعلت بها النيران، وقام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن التي حضرت بصحبة سيارة إطفاء ورجال المرور.



ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإزالة السيارة المحترقة إلى جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية.

