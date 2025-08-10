إنقاذ طفلين من الموت حرقا داخل شقتهما بأطفيح

نجحت قوات أمن الجيزة بمساعدة أهالي قرية اطفيح من انقاذ طفلين من الموت حرقا داخل شقتهما، بعدما نجحت قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وكانت غرفة الحماية المدنية تلقت بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة أطفيح، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتمكنوا من إنقاذ طفلين داخل الشقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

