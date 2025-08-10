بلاغ للنائب العام ضد البلوجر "نوجة تاتو" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

تقدم المحاميان حسن يوسف ونهاد زكريا، ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر نجوى محمود وشهرتها “نوجة تاتو”، مالكة مراكز تجميل بمنطقتي عين شمس ومصر الجديدة وتعمل أيضا كصانعة محتوى لنشرها فيديوهات فاضحة وخادشة للحياء وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب المحاميان، بالتحقيق مع “نوجة تاتو” في التحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عري وفاضحة مخالفة لقانون العقوبات المصري بنشر مقاطع تصويرية فاضحة.

واتهم المحاميان، البلوجر نجوى محمود في البلاغ، بالإساءة إلى سمعة مصر والاعتداء على القيم الأسرية والعادات والآداب المتعارف عليها لدى الشعب المصري، واستخدام منتجات تجميلية مجهولة المصدر وغير مرخصة ومخالفة لشروط الصحة والسلامة وعدم توافر شروط مكافحة العدوى التي قد تلحق الضرر وبصحة وسلامة المواطنين، وكذلك إجراء عمليات تجميلية داخل “البيوتي سنتر” بطرق غير صحية بواسطة أشخاص غير مؤهلين طبيا ودون إشراف طبيب مختص، مما يضر بصحة المواطنين مخالفا لشروط والقواعد الطبية والمعايير المعتمدة من المنظمات الصحية المصرية والعالمية.

واختتم ببلاغه بطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو في حقها والتحقيق في جملة الجرائم المرتكبة من جانبها.

