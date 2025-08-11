ردًا على «طلوع الفجر»، إيران تجري مناورات جوية وترفع حالة التأهب

أكدت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الإثنين، أن البلاد تشهد حالة من الاستنفار العسكري، وشهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية مناورات جوية للقوات الجوية، وذلك في أعقاب التمرين العسكري المفاجئ الذي نفذته إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن انطلاق تدريبات عسكرية، بشكل مفاجئ، أطلق عليها "طلوع الفجر"، تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي حرب إقليمية أو شاملة.



وذكرت مصادر في إيران أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيراني أقلعت خلال الساعات الماضية من قواعد تبريز وهمدان وأصفهان، باتجاه المناطق الغربية للبلاد، وحلقت فوق أجواء كرج وطهران.

تأتي تلك الطلعات في إطار دوريات جوية تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لسلاح الجو الإيراني، ورفع حالة التأهب القصوى تحسبًا لأي تحرك عدائي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا وتحركات عسكرية مقلقة.

في المقابل، أطلقت إسرائيل مناورات جوية كبرى تحمل اسم "طلوع الفجر" بمشاركة 150 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وسط تحذيرات من أن تكون غطاءً لعملية عسكرية ضد إيران.

وأكدت مصادر عبرية أن هذه المناورات تهدف إلى منع أي مفاجآت إيرانية محتملة، خاصة في ظل تصريحات لخبراء إسرائيليين بأن الولايات المتحدة تواجه قيودًا على استخدام منظومة "ثاد"، وأن مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لدى إسرائيل تراجع بشكل كبير.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.