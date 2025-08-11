الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ردًا على «طلوع الفجر»، إيران تجري مناورات جوية وترفع حالة التأهب

إيران تجري مناورات
إيران تجري مناورات جوية، فيتو

أكدت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الإثنين، أن البلاد تشهد حالة من الاستنفار العسكري، وشهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية مناورات جوية للقوات الجوية، وذلك في أعقاب التمرين العسكري المفاجئ الذي نفذته إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن انطلاق تدريبات عسكرية، بشكل مفاجئ، أطلق عليها "طلوع الفجر"، تهدف إلى الوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي حرب إقليمية أو شاملة.
 

وذكرت مصادر في إيران أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيراني أقلعت خلال الساعات الماضية من قواعد تبريز وهمدان وأصفهان، باتجاه المناطق الغربية للبلاد، وحلقت فوق أجواء كرج وطهران.

تأتي تلك الطلعات في إطار دوريات جوية تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لسلاح الجو الإيراني، ورفع حالة التأهب القصوى تحسبًا لأي تحرك عدائي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا وتحركات عسكرية مقلقة.
في المقابل، أطلقت إسرائيل مناورات جوية كبرى تحمل اسم "طلوع الفجر" بمشاركة 150 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وسط تحذيرات من أن تكون غطاءً لعملية عسكرية ضد إيران. 

وأكدت مصادر عبرية أن هذه المناورات تهدف إلى منع أي مفاجآت إيرانية محتملة، خاصة في ظل تصريحات لخبراء إسرائيليين بأن الولايات المتحدة تواجه قيودًا على استخدام منظومة "ثاد"، وأن مخزون الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية لدى إسرائيل تراجع بشكل كبير.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران مناورات جوية للقوات الجوية كرج طهران سلاح الجو الإيراني تبريز همدان أصفهان

مواد متعلقة

حاولوا اقتحام مركز للشرطة، مقتل شرطي في هجوم مسلح جنوب شرقي إيران

بيان شديد اللهجة من لبنان ردا علي تصريحات إيران بشأن نزع سلاح حزب الله

إيران ترفض إنشاء ممر مدعوم من ترامب عبر أرمينيا يربط نخجوان بأذربيجان

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

الأكثر قراءة

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

فنان شهير يتهم فتاة بالتحرش به والإساءة لزوجته وفريق بحث لضبطها

أول إجراء من الداخلية السورية على فيديو الإعدام الجماعي بمسشفى السويداء

تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

كيف تفاعلت لارا ترامب مع محمد رمضان عقب إعلان الأخير عن مفاجأة بينهما؟

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

البرغوثي: اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع لن يسكت صوت الحقيقة

أسعار سيارات نيسان سنترا خلال شهر أغسطس

خدمات

المزيد

أسعار سيارات نيسان سنترا خلال شهر أغسطس

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

3 التزامات على المستشفيات والمراكز الطبية تجاه المسنين وفقا للقانون

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالرقم السري

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads