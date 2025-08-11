أستراليا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا الموعد

ذكرت صحيفة "سيدني مورننج هيرالد" أنّ أستراليا تعتزم الاعتراف بـ دولة فلسطينية في وقت قريب قد يكون اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا.



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها، أنّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد يقرّ هذه الخطوة بعد اجتماع وزاري دوري اليوم الإثنين.

والشهر الماضي، أعلنت فرنسا وكندا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنّها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدانت إسرائيل قرارات هذه الدول بدعم الدولة الفلسطينية، قائلة إن الخطوة ستكون بمثابة مكافأة لحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين أمس الأحد، إنّ معظم الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية لأنهم يعتقدون أن ذلك سيجلب الحرب لا السلام، حتى في الوقت الذي تدفق فيه آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، معارضين خطته لتصعيد الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين والاستيلاء على مدينة غزة.

وقال نتنياهو: "رؤية دول أوروبية وأستراليا تتجه نحو هذا الجحر فجأة وتسقط فيه مباشرة... مخيب للآمال، وأعتقد أنه أمر مخز بالفعل لكنه لن يغير موقفنا".

ويدعو ألبانيزي إلى حل الدولتين، إذ تدعم حكومته التي تنتمي لتيار يسار الوسط حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة وحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم.

ولفت وزير الخزانة جيم تشالمرز، الشهر الماضي، إلى أنّه "ليس هناك شك في أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية، المسألة فقط مسألة التوقيت".

