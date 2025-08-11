الإثنين 11 أغسطس 2025
التموين: 70% تخفيضات الأوكازيون الصيفي في الجيزة

تخفيضات، فيتو
تخفيضات، فيتو
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بدء فعاليات الأوكازيون الصيفي 2025 في مختلف المحال التجارية بالمحافظة، بتخفيضات كبيرة تبدأ من 10% وتصل إلى 70% على مجموعة واسعة من السلع، من بينها الملابس، الأحذية، الأدوات المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية الأخرى.

وأوضحت المديرية أن موسم الأوكازيون الصيفي، الذي انطلق اعتبارًا من الإثنين 4 أغسطس ويستمر لمدة شهر، يهدف إلى تنشيط حركة البيع والشراء وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ويحق لكل محل تجاري المشاركة في الأوكازيون لمدة أسبوعين كحد أقصى، بعد الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين.

التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار 

وشددت المديرية على ضرورة التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار قبل وبعد الخصم، مع إبراز السعر الذي كان ساريًا قبل بدء الأوكازيون، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين. كما أكدت أن هناك حملات رقابية مكثفة من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من جدية التخفيضات ومنع أي محاولات للتلاعب أو تقديم عروض وهمية.

ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة التي يوفرها الأوكازيون الصيفي في الجيزة للحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الأسواق وتحفيز الاقتصاد المحلي.

 

