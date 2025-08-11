الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول إجراء من الداخلية السورية على فيديو الإعدام الجماعي بمسشفى السويداء

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها تتابع "الفيديو المؤلم" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل أنه صور داخل المستشفى الوطني في محافظة السويداء.

وأعربت الداخلية السورية عن إدانتها واستنكارها لهذا الفعل الشنيع بأشد العبارات.

 

وأكدت أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأشارت إلى أنه تم تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، وبتوجيه من وزير الداخلية بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.

 

ويأتي ذلك بعد أن انتشرت مشاهد صادمة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عملية إعدام ميداني رميا بالرصاص لأحد أفراد طاقم مستشفى السويداء الوطني ما تسبب بموجة غضب كبيرة في سوريا.

ويظهر في المشاهد أفراد جاثون على الأرض من الطاقم الطبي العاملين في المستشفى في أحد الممرات أمام عدد المسلحين الذين يرتدون زيا عسكريا، فيما ظهر أحدهم بزي قوات الأمن الداخلي.

ووقع عراك بالأيدي بين أحد أفراد الطاقم الطبي وأحد المسلحين، قام بعده مسلحان اثنان بإطلاق النار على الشاب، وأردياه قتيلا. وقاموا بجر جثته خارج الممر، ويلاحظ في المشاهد وجود آثار للدماء على أرض المستشفى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية السورية التواصل الاجتماعي المشفى الوطني محافظة السويداء عملية إعدام ميداني

مواد متعلقة

المرصد السوري: مقتل شخصين في اشتباكات مسلحة بين فصائل درزية ومحلية بريف السويداء

لجنة التحقيق في أحداث السويداء بسوريا تعقد اجتماعها الأول

الداخلية السورية: فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمدنيين في السويداء

وسائل إعلام سورية: قافلة مساعدات جديدة تستعد لدخول السويداء

الأكثر قراءة

أول إجراء من الداخلية السورية على فيديو الإعدام الجماعي بمسشفى السويداء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

فنان شهير يتهم فتاة بالتحرش به والإساءة لزوجته وفريق بحث لضبطها

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

كيف تفاعلت لارا ترامب مع محمد رمضان عقب إعلان الأخير عن مفاجأة بينهما؟

تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء مصطفى شوبير: رتمه بطيء

استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في غزة

خدمات

المزيد

3 التزامات على المستشفيات والمراكز الطبية تجاه المسنين وفقا للقانون

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالرقم السري

التزامات على نائب الشيوخ قبل ممارسة مهام العضوية

كل ما تريد معرفته عن الإعارة الوظيفية وضوابط تقييم وترقيات الموظفين في القانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads