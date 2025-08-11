نجم الأهلي السابق ينتقد أداء مصطفى شوبير: رتمه بطيء

تحدث ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أداء مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، خلال مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

انتقادات لمصطفى شوبير

وقال ياسر ريان نجم الأهلي السابق عبر برنامج ستاد المحور: “مصطفى شوبير رتمه بطيء ومظهرش بالشكل الأمثل خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام مودرن سبورت”.

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس كويس ولكن رتمه كان بطيء خلال مباراة مودرن وده تسبب في هدف في مرمى الأهلي".

وأكمل: “محمد مجدي أفشة مظهرش بشكل جيد خلال لقاء مودرن وعليه مراجعة نفسه الفترة الجاية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.