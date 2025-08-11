الإثنين 11 أغسطس 2025
نجم الأهلي السابق ينتقد أداء مصطفى شوبير: رتمه بطيء

مصطفى شوبير، فيتو
مصطفى شوبير، فيتو

تحدث ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أداء مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، خلال مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

انتقادات لمصطفى شوبير 

وقال ياسر ريان نجم الأهلي السابق عبر برنامج ستاد المحور: “مصطفى شوبير رتمه بطيء ومظهرش بالشكل الأمثل خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام مودرن سبورت”.

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس كويس ولكن رتمه كان بطيء خلال مباراة مودرن وده تسبب في هدف في مرمى الأهلي".

وأكمل: “محمد مجدي أفشة مظهرش بشكل جيد خلال لقاء مودرن وعليه مراجعة نفسه الفترة الجاية”.

