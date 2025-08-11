الإثنين 11 أغسطس 2025
المصري والزمالك في الصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الأولى

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز دوري نايل، حيث يحتل المصري المركز الأول متفوقا على الزمالك وزد بفارق الأهداف المسجلة.

جدول ترتيب الدوري المصري 

وتحتل 8 أندية المراكز التالية (من الرابع إلى الـ11) بعدما حصد كل منها نقطة واحدة بالتعادل في مستهل مشوارها، وهم؛ الأهلي ومودرن سبورت وسموحة وطلائع الجيش وبيراميدز ووادي دجلة والإسماعيلي وبتروجت.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب يوم السبت.

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

