الإثنين 11 أغسطس 2025
خارج الحدود

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ( EMSC) اليوم، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل ولاية تشياباس المكسيكية.

ووفقا لمعلومات علماء الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 02:21 بالتوقيت العالمي المنسق (05:21 بتوقيت موسكو) على بعد 229 كيلومترا جنوب غرب مدينة تاباتشولا، التي يبلغ عدد سكانها 202 ألف نسمة.

وأشار المركز في بيانه إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق تسعة كيلومترات.

ولم ترد من السلطات المحلية حتى الآن، أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار..

وتتعرض المكسيك بشكل دوري لهزات أرضية وزلازل متفاوتة القوة والعواقب.

ففي عام 1985 على سبيل المثال، ضرب زلزال عنيف مدينة مكسيكو سيتي. تم في الصباح الباكر يوم 19 سبتمبر تسجيل زلزال بقوة 8.0 درجة. تسبب هذا الزلزال بأضرار جسيمة في مدينة مكسيكو الكبرى، ونجم عنه وفاة ما لا يقل عن 5000 شخص.

