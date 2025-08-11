الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

موعد جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

يستعد الشارع السياسي حاليا لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المحافظات وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي.

نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى رسميا غدا الثلاثاء 12 أغسطس، ليتم بعدها البدء في إجراءات جولة الإعادة.

مرحلة الدعاية الانتخابية 

وتبدأ تلك الإجراءات بمرحلة الدعاية الانتخابية من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى، ثم تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي يوم ٢٤ أغسطس، قبل بدء إجراء التصويت في الخارج يومى ٢٤ و٢٥ أغسطس وفي الداخل يومى ٢٧ و٢٨ أغسطس.


ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم ٤ سبتمبر المقبل.

انتخابات مجلس الشيوخ 


وتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرًّا انتخابيًّا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو  10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وأجريت الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسبوع الماضى الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الجولة الاولي انتخابات مجلس الشيوخ جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: الوطنية للانتخابات تحدد موعد الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. كليات تقبل من 55% لطلاب المرحلة الثالثة.. والأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

الهيئة الوطنية للانتخابات: 14 أغسطس آخر موعد لـ الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

موعد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

أول إجراء من الداخلية السورية على فيديو الإعدام الجماعي بمسشفى السويداء

مشروع للشباب، ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشاحنات البيك أب

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهاميتون في الدوري الإنجليزي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مشروع للشباب، ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشاحنات البيك أب

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ضوابط التظلم لاستئناف صرف الدعم النقدي

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads