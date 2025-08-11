البرغوثي: اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع لن يسكت صوت الحقيقة

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع وطاقم تصويرهما، هي جريمة وحشية متعمدة ومخطط لها باعتراف الاحتلال.

وقال البرغوثي: "اغتيال الصحفيين الأبطال أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل جريمة وحشية مقصودة ومخططة باعتراف جيش الاحتلال ولكنه لن ينجح في إخماد صوت الحقيقة ولا صوت قناة الجزيرة المتميز وإن كان يكشف مدى رعب حكومة الاحتلال الفاشية من شجاعة الصحفيين الفلسطينيين المصممين على نقل الحقائق وتصوير ما يرتكبه الاحتلال من جرائم".

وأضاف: "كان الصحفيون الشهداء أبطالا في حياتهم وعملهم وسيبقون خالدين في أفئدة شعبهم الفلسطيني".

ويأتي استشهاد الشريف وزملائه، بعد يومين من إقرار الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، خطة لاحتلال مدينة غزة بالكامل ضمن حرب مستمرة للشهر الـ22 على القطاع.

وأدان المكتب الإعلامي لحكومة غزة بأشد العبارات "الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمتهم بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأكد البيان أن "عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين".

ولفت المكتب الحكومي إلى أن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف إسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفذها ويعتزم تنفيذها في غزة".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، قتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وأصيب 152 ألفا معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 2017 شخصا بينهم 100 طفل.

