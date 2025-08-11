الإثنين 11 أغسطس 2025
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو في الدوري المصري

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

ومع انطلاق المباراة حاول النادي الأهلي السيطرة على زمام الأمور بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا. 

وبعد مرور 25 دقيقة واصل الأهلي سيطرته على الكرة في محاولة للبحث عن الهدف الأول لكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى مودرن سبورت.  

وسدد محمود حسن تريزيجيه كرة خطيرة لصالح الأهلي في الدقيقة 42 لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد أبو جبل حارس مودرن سبورت. 

وسجل أحمد رضا هدف  النادي الأهلي أمام نظيره فريق مودرن سبورت، في الدقيقة 49 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليستقبلها رضا برأسية سكنت شباك مودرن سبورت. 

وسجل حسام حسن هدف التعادل لفريق مودرن سبورت في مرمى  النادي الأهلي بالدقيقة 58، وسجل علي الفيل هدف مودرن سبورت الثاني في شباك  النادي الأهلي في الدقيقة 74.

وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني لـ  النادي الأهلي في مرمى نظيره فريق مودرن سبورت، بالدقيقة 78، بعد أسيست من زيزو.

