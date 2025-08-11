تفاصيل اعتداء محام جنسيا على 4 أطفال بمنية النصر في الدقهلية

شهدت إحدى قرى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تعرض 4 أطفال أعمارهم من 7 – 10 سنوات لاعتداء جنسي من أحد المحامين وفي أوقات متفاوتة وبشكل متكرر، وقام الضحايا بإبلاغ آبائهم بالوقائع فقاموا بإبلاغ الشرطة

محامي يعتدي جنسيا على 4 أطفال

وتم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة التي استمعت لأقوال الضحايا الصغار واحدا تلو الآخر، حيث وصفوا الاعتداء الجنسي عليهم بشكل تفصيلي وأرشدوا عن مواصفات بيت المتهم الذي استخدمه لممارسة شذوذه الجنسي مع الأطفال بعد أن استدرجهم إليه.

حبس المحامي

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمر قاضي معارضات محكمة منية النصر الجزئية تجديد حبسه 15 يوما.

بلاغ أولياء الأمور من منية النصر بتعرض أبنائهم لهتك العرض



وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز منية النصر بورود بلاغ من أولياء أمور الأطفال ( ي. م. أ ) البالغ من العمر 10 سنوات و( م. ر. ر) البالغ من العمر 9 سنوات و( أ. م. ص. ) البالغ و( م. إ. ح ) البالغ من العمر 7 سنوات وابن شقيقة المتهم يتهمون فيه ( خ. م. ح ) محامي ويبلغ من العمر 39 عاما بإحدى قرى مركز منية النصر بالاعتداء الجنسي عليهم، وتم تحرير المحضر رقم 8922 لسنة 2025.

إحالة البلاغ إلى النيابة العامة

وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي استدعت الأطفال الأربعة وأكد أحد الأطفال في أقواله بأن المتهم استدرجه إلى أحد المقابر بحجة احضار ثمار الجوافة من شجرة قريبة من المقابر وهناك تعدى عليه جنسيا ثم اعتدى عليه بالضرب حتى لا يخبر أهله بالواقعة، وأضاف الطفل بأنه تعرض للاعتداء الجنسي عليه حوالي 5 مرات في منزل المتهم، بينما أكد بقية الأطفال تعرضهم أيضا لاعتداء جنسي من المحامي في منزله.





بينما أكد ابن شقيقة المتهم وهو الضحية الرابعة تعرضه لاعتداء من خاله، كما أقر في أقواله أمام النيابة بأن خاله التقى بالأطفال الضحايا واعتدى عليهم جنسيا بعد أن استدرجهم بحجة إعطاء أموال لهم.



التحريات أكدت صحة الواقعة



وقد أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة كما أيدت أقوال المجني عليهم، ومن المقرر أن تستمر النيابة في تحقيقاتها.



وقالت محامية الأطفال المجني عليهم "مي فهيم" بأن الضحايا أقروا في النيابة بأن ابن شقيقة المتهم هو من استدرجهم، وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة إلى المتهم " خطف وهتك عرض "، حيث إن جريمة هتك العرض تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عاما، وأضافت بأن أحد المجني عليهم تم الكشف عليه أكثر من مرة وقد طالبنا بتوقيع الكشف عليه من قبل لجنة ثلاثية.

مقطع فيديو بالواقعة



وأضافت بأن الأطفال قرروا في أقوالهم أيضا بأن هناك أطفال غيرهم تعرضوا لاعتداء جنسي وأن هناك مقطع فيديو بالواقعة.



من جهته قال محامي الضحايا سيد معوض بأن الأطفال الضحايا وصفوا تفاصيل المنزل مسرح الجريمة بشكل تفصيلي أمام النيابة.

النيابة العامة تعاين المنزل محل الواقعة

حيث قامت النيابة العامة بالانتقال إلى المنزل محل الواقعة وقامت بمعاينته، مضيفا بأن المتهم " مطلق " وكان يقيم بمفرده مع والده الكفيف الذي لم يكن يشعر بما يحدث داخل المنزل واستغل المتهم ذلك، لافتا إلى أن المتهم أنكر في التحقيقات ما نسب إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.