أخبار مصر

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالرقم السري

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025،فيتو
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.. انتهى التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس 2025، واستمرت لمدة 5 أيام كاملة.

وجاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 220 درجة بنسبة 68.75%، لعدد 246,642 طالبًا

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 64.06%، لعدد 36,406 طلاب

الإجمالي: 283,048 طالبًا

النظام القديم:

الشعبة العلمية: 280 درجة بنسبة 68.29%، لعدد 3,506 طلاب

الشعبة الأدبية: 240 درجة بنسبة 58.53%، لعدد 764 طالبًا

الإجمالي: 4,270 طالبًا

بذلك يبلغ العدد المتوقع للطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية من النظامين معًا نحو 287,318 طالبًا وطالبة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

ويترقب طلاب المرحلة الثانية 2025، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، لمعرفة الكلية التي تم ترشيح كل طالب عليها.

ووفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان غدا الاثنين عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، من تنسيق الجامعات 2025، ويمكن للطلاب التعرف على النتيجة من هنــــــــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالرقم السري

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالرقم السري، فور الإعلان الرسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وهي كالتالي: 

  • بجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــا.
  • اضغط على "خدمات تنسيق الثانوية العامة" وسيظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • اضغط على "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية "2025.
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة.
  • أدخل رقم الجلوس.
  • أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
  • اضغط على التالي.
  • ستظهر أمامك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 الخاصة بك في حال اعتمادها.
  • يجب طباعة بطاقة الترشيح، حتى يستطيع الطالب استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

