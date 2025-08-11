الإثنين 11 أغسطس 2025
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على خيمة الصحفيين في غزة لـ 5 شهداء (فيديو)

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على خيمة الصحفيين في غزة، فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الزملاء الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة الفضائية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

يأتي استشهاد الصحفيين الفلسطينيين ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على الطواقم الإعلامية في القطاع، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أثناء النزاعات المسلحة.

وأكدت الحادثة استمرار المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة الإعلاميين خلال أداء واجبهم المهني في غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان بشكل غير مسبوق.

 

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

