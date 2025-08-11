الإثنين 11 أغسطس 2025
كيف تفاعلت لارا ترامب مع محمد رمضان عقب إعلان الأخير عن مفاجأة بينهما؟

محمد رمضان ولارا
محمد رمضان ولارا ترامب.فيتو

تفاعلت لارا ترامب زوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حساب النجم محمد رمضان الرسمي على إنستجرام، لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا.

محمد رمضان  ولارا ترامب

وكان "رمضان"، قد حرص على تلبية دعوة لارا ترامب وعائلة الرئيس الأمريكي له لاستقباله بمنزلهم في نيويورك.

ونشر رمضان، الصور التي جمعته مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضًا للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة كبيرة تجمع بين محمد رمضان ولارا ترامب.

يذكر أن، محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد تواجده في ميدان تايمز سكوير زحام كبير من جمهوره ومحبيه لالتقاط الصور برفقته.

