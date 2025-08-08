الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب وإصابة صديقه في انقلاب دراجة نارية في الهرم

حادث مروري ووفاة
حادث مروري ووفاة شاب وإصابة آخر في الهرم، فيتو

لقي شاب مصرعه وأصيب صديقه في انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق الدائري اتجاه منطقة الهرم، تم نقلهم للمستشفى العام، عبر سيارات الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث برفقة  قوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

وتواصل الخدمات المرورية بالجيزة رفع آثار الحادث وسحب الدرجة لتسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث والمرور إلى أن السرعة الزائدة السبب في وقوع الحادث.

 وتقوم قوات الامن بجمع التحريات والمعلومات للوقوف على ملابسات الحادث..

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

النيابة تأمر بضبط وإحضار جراح بمستشفى شهير بالشيخ زايد بتهمة التسبب في وفاة مريضة

انتشال جسد سائق تريلا بصعوبة بعد سقوطها من أعلى كوبري بالطريق الإقليمي في الواحات

بلاغ ضد "الملكة حسناء" بتعمد الإغراءات والإيحاءات في تقديم الروتين المنزلي

إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة واحتجاز قمر الوكالة على ذمة قضايا أخرى

القبض على البلوجر أم خالد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

بلاغ يطالب بمعرفة الأشخاص المسؤولة عن ظهور البلوجرز ومساعدتهم على الانتشار

دفاع البلوجر علياء قمرون: هي ما وكلتنيش بس صعبت عليَّ ودفاعي عنها لأنها حالة استثنائية

ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية، بلاغ جديد ضد البلوجرز هاجر وجاكسون بعد فيديوهاتهما الخادشة للحياء

شاب ينهي حياة آخر بسلاح أبيض في أطفيح

بعد قرارات الحبس الجماعي، ماذا قال البلوجرات مداهم وشاكر وليلى الشبح في التحقيقات (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري سيارات الإسعاف غرفة عمليات النجدة

الأكثر قراءة

نهال عنبر تحسم جدل القبض على الفنانة وفاء عامر

إصابة 17 شخصا بينهم سياح، اللقطات الأولى لحادث تصادم مروع بطريق مرسى علم (فيديو)

النيابة تأمر بضبط وإحضار جراح بمستشفى شهير بالشيخ زايد بتهمة التسبب في وفاة مريضة

حالة الطقس اليوم، ظاهرتان مقلقتان وهذا موقف درجات الحرارة قبل عودة الموجة الحارة

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2025، التفاصيل حسب التخصص

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads