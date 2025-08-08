مصرع شاب وإصابة صديقه في انقلاب دراجة نارية في الهرم

لقي شاب مصرعه وأصيب صديقه في انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق الدائري اتجاه منطقة الهرم، تم نقلهم للمستشفى العام، عبر سيارات الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث برفقة قوات الأمن التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

وتواصل الخدمات المرورية بالجيزة رفع آثار الحادث وسحب الدرجة لتسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث والمرور إلى أن السرعة الزائدة السبب في وقوع الحادث.

وتقوم قوات الامن بجمع التحريات والمعلومات للوقوف على ملابسات الحادث..

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وتولت النيابة العامة التحقيق.



