أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة عمال مع جرار زراعي بالإسماعيلية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أسفر حادث تصادم سيارة العمال مع الجرار الزراعي الذي وقع مساء اليوم الخميس، بوصلة الدواويس بطريق الإسماعيلية الصحراوي عن إصابة كل من: زياد رأفت عطية السيد 15 عامًا مصاب بسحجات، زياد مهدي عايد 15 سنة مصاب بكدمة في البطن وسحجات، محمد رأفت عطية 17 سنة مصاب بكدمات وسحجات، أحمد محمد عبد الكريم 17 سنة مصاب بكدمات، إبراهيم السيد محمد 18 سنة مصاب بكدمات وخلع بالكتف وآثار ما بعد الارتجاج، محمد أحمد السيد 21 سنة مصاب بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالكوع وكدمات، مروان على أحمد 18 مصاب بكدمات، يحيى محمد أحمد 25 عامًا مصاب بكدمات.   

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان المانجو في الإسماعيلية غدا

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

 

 

باقى أسماء المصابين في الحادث

بالإضافة إلى إصابة حسام السيد 30 عامًا اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات، كريم مصباح عبد الحليم 16 سنة مصاب اشتباه كسر بالضلوع، زياد حمزة 19 عامًا غيبوبة تامة واشتباه كسر بالجمجمة، إسلام السيد إبراهيم 27 عامًا جرح بالرأس واشتباه كسر بالضلوع، عبد الخالق محمد عبد الخالق 14 اشتباه نزيف داخلي  بالبطن وسحجات، ساني السيد محمد سلامة 30 عامًا اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، كريم السيد كامل 23 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمود وليد السيد 16 سنة سحجات وكدمات، بهاء محمد سالم فرج 20 سنة سحجات وكدمات،طلال أحمد سلامة 17 سنة سحجات وكدمات،محمد السيد محمد سلام، 15 سنة كدمة بالفخز الايسر، محمد محمود غريب 14 سنة مصاب بكدمات وسحجات،يوسف محمد مبروك 14 سنة مصاب بما بعد الارتجاج وسحجات. 

وتم نقل كافة المصابين لمستشفى القصاصين العام لتلقي العلاج اللازم. 
 

 

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل كانت تقل عاملا، وجرار زراعي، بوصلة الدواويس بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 21 عاملًا.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى.

