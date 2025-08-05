بعد قرارات الحبس الجماعي، ماذا قال البلوجرات مداهم وشاكر وليلى الشبح في التحقيقات (صور)

تصدرت في الآونة الأخيرة، أخبار القبض على أشهر البلوجرز على منصات التواصل الاجتماعي ، من قبل الأجهزة الأمنية وبحوزة بعضهم مجوهرات وعملات ومخدرات وسلاح، الأمر الذي لقي ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا، مشيدين بجهود قوات الأمن في توجيه هذه الضربات الأمنية ضد أشخاص قاموا بنشر الفساد داخل المجتمع وتربحوا الملايين، لتصبح نهايتهم السجن، الذي ينتظرهم، وفي التقرير التالي نسرد الاتهامات التي وجهت إلى كلامهم واعترافاتهم وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس التيك البلوجر قمر الوكالة بالجيزة

وقررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس البلوجر قمر الوكالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.



وتم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس التيك توكر علياء قمرون في المنوفية

كما تم حبس التيك توكر علياء قمرون 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع وغير أخلاقي من أجل زيادة نسب المشاهدة لكسب الأرباح المالية.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.



وقالت امام جهات التحقيق: "أنا مخطوبة لابن خالتي ونفسي أتجوز، أنا كل طموحي أعيش زي البنات ويبقى معايا موبايل نضيف وعيشة حلوة، أنا دخلت مجال التيك توك دا عشان أعيش عيشة كويسة وأشتغل في مجال الإنشاد الديني، وما كنتش أعرف إن اللي أنا بعمله دا غلط".

حبس البلوجر مداهم في القليوبية

وحبست جهات التحقيق البلوجر مداهم، المقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وقد تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) ومشغولات ذهبية، وكمية من مخدر الحشيش والأفيون.



حبس ليلى الشبح 4 أيام في الجيزة

كما تم حبس ليلى الشبح، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو “خادشة للحياء” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن “إيحاءات جنسية وألفاظًا مبتذلة” تُعد، وفق جهات التحقيق، خروجًا سافرًا على القيم الأسرية والمجتمعية".



أقرت خلال التحقيق بنشر المقاطع محل الاتهام، وبررت ذلك بالسعي إلى زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية من المشاهدات".

حبس البلوجر شاكر ومدير أعماله 4 أيام في القاهرة

وأمرت نيابة التجمع بمحكمة القاهرة الجديدة بحبس البلوجر شاكر ومدير أعماله، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت إلى البلوجر شاكر، تهمة حيازة سلاح غير مرخص، وكمية من مخدر الحشيش والآيس، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

ووجهت إلى مدير أعماله تهمة حيازة مخدري الحشيش والآيس، وقررت عرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات لهم.

وتم التحفظ على الهاتف المحمول الخاص به، لبيان طبيعة المحتوى المنشور عليه ومدى مخالفته لأحكام القانون والآداب العامة.

حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام بالقاهرة

وفي نفس السياق أمرت نيابات القاهرة الجديدة بحبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بنشر محتوى غير أخلاقي والظهور في فيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام.

وقد تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تجديد حبس ابنة مبارك المزيفة 15 يومًا بالإسكندرية

وفي الإسكندرية جددت نيابة الشؤون الاقتصادية، تجديد مروة يسري "ابنة مبارك المزيفة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت إليها اتهامات، أبرزها السب والقذف، وتكدير السلم العام، والتشهير بفنانة شهيرة، إلى جانب نشر أخبار كاذبة، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة.

السجن والغرامة عقوبات تنتظر أشهر البلوجرز

وأكد المستشار محمود أحمد حماد الخبير القانوني، أن البلوجرز يواجهون اتهامات الاعتداء على المبادئ الأسرية أو نشر محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة.

وأوضح في تصريح خاص لـ فيتو أن هذه الاتهامات يعاقب عليها بالمادتين 25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالات.



وأشارت المستشار محمود إلى أن البلوجر مروة الشهيرة بـ"ابنة مبارك" على السوشيال ميديا الجرائم المنسوبة إليها يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.

وأكد الخبير القانوني أن هذه التهم الموجة للبلوجرز المتهمين تأتي في إطار تشديد الرقابة على المحتوى المسيء والمنشور عبر الإنترنت.

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