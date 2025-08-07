إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة واحتجاز قمر الوكالة على ذمة قضايا أخرى

أخلت الجهات المختصة بالجيزة، سبيل البلوجر بيتر تاتو، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

قد تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على البلوجر الشهير “بيتر تاتو” داخل أحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من جهات التحقيق بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أخلت ذات الجهة سبيل قمر الوكالة في تهمة التحريض على الفسق والفجور، مع استمرار حبسها على ذمة قضايا أخرى بحسب محاميها محمد ناصف قنديل.



وكانت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قررت في وقت سابق، حبس البلوجر قمر الوكالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر بيتر تاتو والبلوجر قمر الوكالة، ضمن حملة القبض على البلوجرز المتهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واتهامهم بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

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