دفاع البلوجر علياء قمرون: هي ما وكلتنيش بس صعبت عليَّ ودفاعي عنها لأنها حالة استثنائية

كشف المحامي مؤمن عز الدين، دفاع البلوجر علياء قمرون، عن تفاصيل وكواليس مثيرة، بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات تضمنت ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

وقال في تصريحات صحفية: “رغم إن اللي علياء عملته، فهي ليها الحق في أن أدافع عنها، وإن كانت تستحق العقاب، كما أن علياء لم يكن لديها محامٍ يدافع عنها ويساعدها في محنتها".

وتابع: “هي ما وكلتنيش إني أدافع عنها، أنا لقيتها قدامي ومفيش حد معاها وقررت أتطوع وأساعدها، وده بعد ما صعبت عليَّ ولقيتها بتعيط ومنهارة وفي حالة صدمة”.

وختم: "أنا ضد أي شخص يرتكب جريمة تفسد الحياة والذوق العام سواء من البلوجرات أو المشاهير، لكن البلوجر علياء قمرون حالة خاصة واستثنائية دون غيرها، فهي ضحية مجتمع”.

وكانت قد أدلت علياء قمرون، خلال مباشرة التحقيقات معها بأقوالها بعد اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث قالت: "أنا مخطوبة لابن خالتي ونفسي أتجوز، أنا كل طموحي أعيش زي البنات ويبقى معايا موبايل نضيف وعيشة حلوة أنا دخلت مجال التيك توك دا عشان أعيش عيشة كويسة واشتغل في مجال الإنشاد الديني ومكنتش أعرف أن اللي أنا بعمله دا غلط".

وكانت علياء قمرون، قد خضعت لجلسة تحقيق أمام الجهات المختصة بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم استجوابها بشأن الاتهامات المنسوبة إليها، قبل أن يتم تحويلها صباح اليوم إلى النيابة الاقتصادية لاستكمال التحقيقات.



وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في وقت سابق، ملابسات القبض على التيك توكر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات تضمنت ألفاظًا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، فضلًا عن إساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

وذكر بيان رسمى؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أنكرت التيكتوكر علياء قمرون الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليها، مشيرة إلى أنها ظهرت على تطبيق التيك توك لتقديم محتوى ساخر للهذار والضحك فقط ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء.

وأضافت علياء أنها كانت تعيش حياة صعبة ماديا فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها.



وأشارت إلى أنها دخلت التيك توك لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها ومن أجل العيش بعيدًا عن التسول وبيع المناديل.

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