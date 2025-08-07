النيابة تأمر بضبط وإحضار جراح بمستشفى شهير بالشيخ زايد بتهمة التسبب في وفاة مريضة

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالشيخ زايد قرارًا بضبط وإحضار طبيب شهير متهم بالتسبب في وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة الشيخ زايد، وذلك على خلفية بلاغ قدمته أسرتها يتهمه بالإهمال الطبي أثناء إجرائه عملية استئصال غضاريف لها.



وجاء قرار الضبط بعد أن رد الطب الشرعي على النيابة العامة، مؤكدًا أن التقارير الطبية كافية ووافية لمباشرة التحقيقات ولا تستدعي استخراج الجثمان، أو إجراء الصفة التشريحية وهو ما كان قيد الدراسة خلال الأيام الماضية.



تعود بداية القصة إلى استغاثة أطلقتها فتاة تدعى إسراء هيكل في تصريحات صحفية، اتهمت خلالها طبيبًا شهيرًا بالتسبب في وفاة والدتها بعد خضوعها لعملية جراحية داخل مستشفى خاص.

وقالت إن الطبيب أجرى جراحة مختلفة تمامًا عن المتفق عليه وأن والدتها كانت قد سقطت من على السلم وأصيب بانزلاق غضروفي ونصحها أحد الأطباء بإجراء عملية استئصال لثلاث غضاريف باستخدام الميكروسكوب الجراحي، خاصة أنها مريضة بالسكر ولا تحتمل التدخل الجراحي التقليدي.

وبالفعل تواصلت الأسرة مع طبيب شهير يمتلك أكثر من عيادة خاصة، والذي طمأنهم بأن العملية بسيطة ولن تستغرق وقتًا طويلًا بل أكد لهم أن السيدة ستتمكن من المشي بعد ساعتين فقط من الجراحة، لكن المفاجأة كانت بعد إجراء العملية التي استغرقت 4 ساعات حيث فوجئت الأسرة بعدم قدرة الأم على تحريك أطرافها، وبتدهور شديد في حالتها الصحية.

وأوضحت ابنتها أن الطبيب حاول إقناعهم بالخروج من المستشفى رغم ذلك وأثناء تغيير الملابس فوجئوا بوجود جرح طوله 10 سم مما يعني أن العملية لم تجر بالميكروسكوب كما وعدهم الطبيب.

وعندما واجهته الأسرة قال الطبيب إن طبيب الميكروسكوب تأخر فاضطر إلى إجراء الجراحة بنفسه بالطريقة التقليدية، وبعد الخروج من المستشفى تدهورت الحالة بشكل أكبر فيما رفض الطبيب التواصل معهم لاحقًا، الابنة ذكرت أن الأسرة لجأت لطبيب آخر أجرى أشعة جديدة كشفت أن الغضاريف لم تستأصل أصلا وأن هناك قطعًا في الأم الجافية ما تسبب في حالة شلل شبه كاملة.

نقلت السيدة بعد ذلك إلى مستشفى حكومي لكنها توفيت بعد نحو شهر من إجراء الجراحة، وحررت الأسرة عدة محاضر رسمية ضد الطبيب واتهمته بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة والدتهم، إلى أن أصدرت جهات التحقيق مؤخرًا قرار ضبط وإحضار بحقه تمهيدا لاستجوابه في الواقعة التي أثارت الرأي العام خصوصًا بعد تداول شهادة الابنة في بث مباشر.

في الوقت ذاته أكد تقرير الطب الشرعي أن الأوراق والتقارير الطبية كافية للتحقيق دون الحاجة لاستخراج الجثمان وهو ما سهل تسريع الإجراءات القانونية بحق المتهم.

