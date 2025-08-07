انتشال جسد سائق تريلا بصعوبة بعد سقوطها من أعلى كوبري بالطريق الإقليمي في الواحات

لقي سائق سيارة مصرعه إثر انقلاب السيارة التريلا التي كان يستقلها من أعلى الكوبري أثناء سيرها بالطريق الإقليمي بنزلة الواحات.

وتمكن رجال الإنقاذ بعد جهود مكثفة من انتشال جسد المتوفى من داخل كابينة السيارة، التي تحطمت بالكامل جراء السقوط، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الإدارة العامة للمرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف فريق فني بفحص السيارة ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

