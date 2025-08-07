الخميس 07 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على البلوجر أم خالد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

القبض على البلوجر
القبض على البلوجر أم خالد، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر أم خالد، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في تطهير السوشيال ميديا من البلوجرز المتهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها مسرحًا للشتائم والألفاظ الخارجة التي تخدش الحياء. 

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ ضد البلوجر أم خالد، واتهمها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
 

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السوشيال ميديا الأجهزة الأمنية البلوجر أم خالد

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