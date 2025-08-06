بلاغ يطالب بمعرفة الأشخاص المسؤولة عن ظهور البلوجرز ومساعدتهم على الانتشار

يواصل عدد من المحامين تقديم بلاغات ضد البلوجرز التي تأتي ضمن سلسلة تحركات قانونية لمواجهة “الظواهر السلبية على السوشيال ميديا”، التي تتخفى تحت ستار الترفيه، بينما تبث رسائل خطرة ومضللة.

وفي هذا السياق تقدم المحامي محمد رجب العسقلاني ببلاغ للنائب العام يطالب بإرفاق شكوى ببلاغ سابق المقدم بتاريخ 30 / 7 / 2025، والمتعلق بجرائم النشر الإلكتروني المخالفة للآداب العامة وإفساد الذوق العام على تطبيق تيك توك، والتي تم بناءً عليه ضبط عدد من المتهمين أصحاب المحتوى المخالف.

وقال إنه تقدم بهذا البلاغ من أجل التحقيق مع القائم على فرز المتهمين المقبوض عليهم من أصحاب المحتوى المسيء عبر تطبيق تيك توك، والتحقيق الفوري مع الشخص أو الجهة التي أفرزتهم وقدمتهم إضافة الحسابات المسيئة المرفقة والتحقيق فيها ضمن ذات البلاغ.

التحقيق مع القائمين باختيار مشاهير البلوجرات على تيك توك

وأشار في بلاغه إلى، أنه بالإشارة إلى البلاغ السابق المقدم منا بتاريخ 30 / 7 / 2025، والمتعلق بجرائم النشر الإلكتروني المخالفة للآداب العامة وإفساد الذوق العام على تطبيق تيك توك، والتي تم بناءً عليه ضبط عدد من المتهمين أصحاب المحتوى المخالف تبين أن هناك شخصًا مجهولًا أو جهة ما قامت بفرز هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمجتمع بصورة مشبوهة ساعدت على انتشارهم وإفساد قيم المجتمع.

وطالب المحامي في بلاغه بفتح تحقيق عاجل مع الشخص أو الجهة المسؤولة عن اختيار وفرز هؤلاء المتهمين باعتبارهم المتهمين الرئيسيين في نشر هذه الجريمة وإضافة بعض الحسابات الأخرى المسيئة والمرفقة بهذه الشكوى إلى ذات البلاغ والتحقيق معهم جنائيًا، فضلًا عن اعتبار القائم على هذا الفرز والتحضير شريكًا أصليًا في الجرائم المرتكبة، طبقًا لنصوص القانون.

وكان المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوجرز هاجر وجاكسون، بعد تداول مقاطع فيديو وصفها بأنها “خادشة للحياء وتحمل إسفافًا وإيحاءات غير لائقة”.

البلاغ الذي حمل طابعًا عاجلًا، اتهم الثنائي بترويج محتوى يُسيء إلى القيم الأخلاقية ويهدد سلوك الأجيال الناشئة، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون.



لفظ خارج وإيحاءات جنسية

شرارة الأزمة اندلعت بعد انتشار مقطع عبر تطبيق “تيك توك” يظهر فيه جاكسون وهو يرفض تنفيذ تحدٍّ وجهته إليه هاجر، خلال بث مباشر بتطبيق تيك توك، ما دفعها للرد بجملة بلفظ خارج ويحمب إيحاءات جنسية، العبارة التي سرعان ما تصدرت منصات التواصل، أثارت موجة غضب واعتبرت تجاوزًا صريحًا للقيم، وتحولت إلى عنوان لبلاغ رسمي ضد الثنائي بتهمة التحريض على الانفلات الأخلاقي.

وقال فرحات في بلاغه: “ما يقدمه هؤلاء البلوجرز لا يمت بصلة للفن أو الإعلام أو صناعة المحتوى أو حتى حرية الرأي، إنه انحدار إعلامي وأخلاقي لا يمكن السكوت عليه، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة من الدولة والمجتمع”.

ويُنتظر أن تتخذ النيابة العامة خلال الأيام المقبلة إجراءاتها بشأن البلاغ، وسط ترقب واسع لمصير “هاجر وجاكسون”، وما إذا كانت هذه الواقعة ستكون بداية لمحاولة ضبط فوضى المحتوى على السوشيال ميديا.

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