شاب ينهي حياة آخر بسلاح أبيض في أطفيح

أنهى شاب حياة آخر بإحدى قرى أطفيح، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما بعد اصطدام وقع بينهما أثناء سيرهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص بقرية في أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين شابين، بسبب اصطدام وقع بينهما، أثناء سيرهما بالشارع، فحصل أحدهما على سكين من محل، وطعن الآخر، مما أدى إلى مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.