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حوادث

شاب ينهي حياة آخر بسلاح أبيض في أطفيح

شخص يقتل صديقه بسلاح
شخص يقتل صديقه بسلاح أبيض في أطفيح، فيتو

أنهى شاب حياة آخر بإحدى قرى أطفيح، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما بعد اصطدام وقع بينهما أثناء سيرهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص بقرية في أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين شابين، بسبب اصطدام وقع بينهما، أثناء سيرهما بالشارع، فحصل أحدهما على سكين من محل، وطعن الآخر، مما أدى إلى مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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قري أطفيح بسلاح ابيض النيابة

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