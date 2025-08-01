أخبار مصر: وفاة ومصابون في حفل محمد رمضان بالساحل، صدمة عن سعر البنزين بالزيادة القادمة، ارتفاع أسعار كوكاكولا وشويبس

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصابون في حفل محمد رمضان بالساحل بسبب الألعاب النارية والفنان يستغيث لإنقاذهم (فيديو)

أحداث مأساوية شهدها حفل الفنان محمد رمضان، بالساحل الشمالي، حيث أدى إطلاق الألعاب النارية بصورة عشوائية إلى وقوع عدد من الإصابات بين الجمهور.

غير مسبوقة وتشمل جميع مشتقاته، تعرف على نسبة الزيادة القادمة في أسعار البنزين

ينتظر سوق الوقود في مصر موجة كبيرة من الارتفاع خاصة البنزين بكل مشتقاته وذلك لاقتراب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والمحدد لها الانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل في استمرار الحكومة في تنفيذ خطة رفع الدعم كاملًا عن المواد البترولية وقرب انتهاء الجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة في موعد أقصاه نهاية عام 2025 وذلك لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة.

انفجار وأنا المستهدف، أول تعليق من محمد رمضان بعد كارثة حفله في الساحل الشمالي

علق الفنان محمد رمضان على إلغاء حفله بالساحل الشمالي بعد وفاة عامل وإصابة آخرين من الجمهور بسبب الألعاب النارية، فيما أشار البعض إلى أن السبب هو انفجار أنبوبة غاز المفرقعات.

ترامب يرفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول بينهم تركيا وإسرائيل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمرًا تنفيذيًّا يفرض رسومًا جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 في المئة على عشرات الدول.

اليوم، تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني

تبدأ اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز ومياه دساني، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

أول تعليق من منظم حفل محمد رمضان بعد الحادث المأساوي: ربنا يعديها علي خير ادعوا لي

علق منظم الحفلات ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي على الحادث الذي اندلع في الحفل وأسفر عن حالة وفاة ومصابين انفجار بجوار المسرح.

اليوم، بدء التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

يبدأ طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية 2025/ 2026، للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين)، اليوم الجمعة، التسجيل لأداء اختبارات الإلتحاق بالكليات.

بسبب نبرة تصريحاتها، ترامب يلوح بضربات جديدة لإيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران إلى تغيير نبرة تصريحاتها المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن السلطات الإيرانية "لا تصرح بالصواب" في الوقت الراهن.

مستقيل ويعاني مرضا نفسيا، الداخلية تكشف حقيقة اختفاء ضابط سابق قسريا

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي منسوب إلى أحد الأشخاص والإدعاء بكونه ضابط شرطة.

محمد رمضان يتراجع عن تصريح محاولة الاغتيال ويؤكد: ما حدث قضاء وقدر وتأكدت بنفسي

علق محمد رمضان من جديد على أزمة حفله بالساحل الشمالي وقال على صفحته بـ"فيس بوك": "تصحيح، غالبًا هي انفجار أسطوانة غاز وليس قنبلة حسب تحريات أجهزة البحث، وتأكدت بنفسي من إدارة بورتو جولف مارينا أنه تم مسح المسرح والمكان بالكامل حرصًا على سلامة الجمهور وسلامتي".

لحظة الانفجار في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (فيديو)

حفل محمد رمضان، وثق مقطع فيديو لحظة الانفجار بجوار مسرح حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي الذي أسفر عن حالة وفاة وعدد من المصابين.

محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل علي عبد الله صالح

قضت محكمة حوثية في صنعاء، الخميس، بإعدام، أحمد على صالح نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، لإدانته بـ"العمالة والتخابر لمصلحة العدو"، بحسب الحكم الذي وصفه بـ"الخائن".

توقيع الكشف الجنائي على البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة بقسم ثالث أكتوبر

توقع أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة الكشف الجنائي علي البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة، ومحمد الألفي مدير إنتاج قناة الشمس،، داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلهم بعد واقعة التشاجر بينهم، لكشف وجود أحكام أو قضايا أخرى عليهم من عدمه تمهيدًا لإطلاق سراحهم.

هروب صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل والأمن يبحث عنه

كشف مصدر مطلع أنه جار البحث عن صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، والذي ثبت هروبه عقب الحادث.

توقيع الكشف الجنائي على البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة بقسم ثالث أكتوبر

توقع أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة الكشف الجنائي علي البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة، ومحمد الألفي مدير إنتاج قناة الشمس،، داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلهم بعد واقعة التشاجر بينهم، لكشف وجود أحكام أو قضايا أخرى عليهم من عدمه تمهيدًا لإطلاق سراحهم.

روبيو: لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بدون موافقة إسرائيل

وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خطط بريطانيا وفرنسا وكندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "غير مجدية".

ننشر حركة تنقلات الشرطة وضباط المباحث في محافظة البحيرة

اعتمد اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث وضباط أقسام إدارة البحث الجنائي في الداخلية في مديرية أمن البحيرة بإشراف العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، وأيضًا حركة تنقلات مأموري الأقسام والمراكز والتي تأتي في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة في مديرية أمن البحيرة وأيضًا وزارة الداخلية والتي تستهدف ضخ دماء جديدة في المراكز القيادية.

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