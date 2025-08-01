الجمعة 01 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

انفجار وأنا المستهدف، أول تعليق من محمد رمضان بعد كارثة حفله في الساحل الشمالي

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

علق الفنان محمد رمضان على إلغاء حفله بالساحل الشمالي بعد وفاة عامل وإصابة آخرين من الجمهور بسبب الألعاب النارية، فيما أشار البعض إلى أن السبب هو انفجار أنبوبة غاز المفرقعات. 

وقال محمد رمضان من خلال فيس بوك: "تم إلغاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير بجواري بالظبط وأثره في أذني حتى الآن بسببه توفي عامل، و2 شباب في حالة خطرة، اللهم ارحمه واشفِ المصابين وصبر أهلهم".

وأشار محمد رمضان إلى أن ما حدث في الحفل ليس له علاقة بالفاير وركس وأنه هو المستهدف.

وشهد حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم بأحد المنتجعات بمنطقة الساحل الشمالي، حادثًا مأساويًّا، حيث انفجرت بعض الألعاب النارية، بشكل خاطئ وتسببت في إصابة أحد الأشخاص.

وكشف مصدر من داخل الحفل في تصريح لفيتو، أنه قد حدث خلل في أحد الأنظمة الخاصة بالألعاب النارية، التي أطلقت فجأة مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص الذي يعمل ضمن فريق محمد رمضان.

 

وأضاف المصدر أن هذا الشخص قد اصيب إصابة قوية، وسقط من على المسرح، وهذا ما اضطر محمد رمضان لإيقاف الحفل، وطلب الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

 

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة الفنان محمد رمضان الذي أوقف حفله بعد وقوع الإصابات نتيجة إصابتهم بالألعاب النارية والشماريخ.

 

وقال محمد رمضان: "فين الإسعاف ورجال الأمن يجوا يشيلوا الراجل اللي وقع تحت"، وأعقبها اصطحاب البودي جاردات ومنظمي الحفل لانتشال أحد الجمهور وحمله خارج المسرح لنقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى دون معرفة مصيره.

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