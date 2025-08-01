مصابون في حفل محمد رمضان بالساحل بسبب الألعاب النارية والفنان يستغيث لإنقاذهم (فيديو)

أحداث مأساوية شهدها حفل الفنان محمد رمضان، بالساحل الشمالي، حيث أدى إطلاق الألعاب النارية بصورة عشوائية إلى وقوع عدد من الإصابات بين الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو استغاثة الفنان محمد رمضان الذي أوقف حفله بعد وقوع عدد من الإصابات بين جمهوره نتيجة إصابتهم بالألعاب النارية والشماريخ التي أصابتهم بإصابات مباشرة.

وقال محمد رمضان: "فين الإسعاف ورجال الأمن يجوا يشيلوا الراجل اللي وقع تحت"، وأعقبها اصطحاب البودي جاردات ومنظمي الحفل لانتشال أحد الجمهور وحمله خارج المسرح لنقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى دون معرفة مصيره.

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