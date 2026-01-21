الأربعاء 21 يناير 2026
الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود

الديوان الملكي يعلن
الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن تركي
نعى الديوان الملكي السعودي في بيان له اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود.

وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود

وقال الديوان الملكي في بيانه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود. وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3 شعبان 1447 هجري، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

صُلي عليه صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

