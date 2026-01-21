الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود

18 حجم الخط

نعى الديوان الملكي السعودي في بيان له اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود.

وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود

وقال الديوان الملكي في بيانه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود. وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3 شعبان 1447 هجري، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

صُلي عليه صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

