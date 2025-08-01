الجمعة 01 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يتراجع عن تصريح محاولة الاغتيال ويؤكد: ما حدث قضاء وقدر وتأكدت بنفسي

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

علق محمد رمضان من جديد على أزمة حفله بالساحل الشمالي وقال على صفحته بـ"فيس بوك": "تصحيح، غالبًا هي انفجار أسطوانة غاز وليس قنبلة حسب تحريات أجهزة البحث، وتأكدت بنفسي من إدارة بورتو جولف مارينا أنه تم مسح المسرح والمكان بالكامل حرصًا على سلامة الجمهور وسلامتي".

 

وأضاف: "غالبًا ما حدث قضاء وقدر، الله يرحم حسام، أحد أعضاء فريق الفاير وركس، ويتم شفاء المصابين، ليست محاولة اغتيال، عاشت بلدي الأمن والأمان".

وكان الفنان محمد رمضان علق على وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال حفله بالساحل الشمالي إثر انفجار أسطوانة غاز بالمسرح.

ونشر محمد رمضان على حسابه الشخصي فيس بوك منشور جاء في “تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير ع المسرح بجواري بالظبط وأثره في أذني حتى الآن وبسببه وفاة عامل و۲ شباب في حالة خطرة اللهم ارحمه واشفِ المصابين وصبر أهلهم وأحبابهم... صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان ليه الغل يوصل للدرجة دي؟!”.

فيما علق منظم الحفلات ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي على الحادث  وقال:" إن شاء الله ربنا يعديها على خير بس بجد المنظم ما بيكونش مسؤول عن أخطاء الغير خصوصًا أن احنا مشغلين بتاع الفاير وهو جايب تصاريحه، المنظم يلبس الموضوع ، خير إن شاء الله دعواتكم”.


وكان لفظ شاب أنفاسه وأصيب 6 آخرين خلال حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي إثر انفجار اسطوانة غاز.

 

إنهاء حفل محمد رمضان المقام اليوم في بورتو جولف

وفاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بقرار إنهاء حفله المقام اليوم في بورتو جولف، وقال: آسف.. مضطر أنهي الحفلة علشان إصابات خطيرة، ومش هقدر أكمل.

 

وشهد الحفل حالة من الصدمة والحزن بين الحضور، بعد انتشار خبر الحادث بشكل سريع وسط محاولات من المنظمين للسيطرة على الموقف.

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محمد رمضان إلغاء حفل محمد رمضان الفنان محمد رمضان

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