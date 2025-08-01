بسبب نبرة تصريحاتها، ترامب يلوح بضربات جديدة لإيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طهران إلى تغيير نبرة تصريحاتها المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن السلطات الإيرانية "لا تصرح بالصواب" في الوقت الراهن.

وقال ترامب إن إيران لم تُبدِ بعد استعدادًا حقيقيًّا للمشاركة في جولة جديدة من المشاورات، ملوحًا باستعداد واشنطن لتوجيه ضربات إضافية ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا رأت أن طهران تسعى لإعادة بناء قدراتها النووية.



من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن على واشنطن "توضيح سبب مهاجمتها إيران أثناء المفاوضات، وضمان عدم تكرار ذلك"، مشددًا على ضرورة "تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها".

وأضاف عراقجي أن إمكانية استئناف المفاوضات لا تزال قائمة، لكنه أشار إلى أن "العديد من الإيرانيين باتوا يشككون في المبادرات الدبلوماسية الأمريكية".

وكان العام الجاري قد شهد 5 جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، إلا أنها انتهت دون نتائج ملموسة، في ظل تصاعد التوترات بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد إيران، والضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد منشآت نووية إيرانية.

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