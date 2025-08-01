لحظة الانفجار في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (فيديو)

حفل محمد رمضان، وثق مقطع فيديو لحظة الانفجار بجوار مسرح حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي الذي أسفر عن حالة وفاة وعدد من المصابين.

حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

وأظهر مقطع الفيديو لحظة غناء محمد رمضان أغنيته الشهيرة “أقوى كارت في مصر” ليحدث فجأة الانفجار من أجهزة الألعاب النارية، ويضطر “رمضان” إلى أن يوقف حفله قائلًا: "إيه اللي حصل إسعاف إسعاف".

وشهد حفل محمد رمضان، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حادثًا مأساويًّا أسفر عن وفاة أحد أفراد طاقم العمل وإصابة آخرين، وذلك خلال عرض المصاحب للحفل، ما تسبب في حالة من الذعر بين الجمهور وإرباك الأجواء.

واضطر الفنان محمد رمضان إلى إنهاء حفله في بورتو مبكرًا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطِرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وقال محمد رمضان خلال فيس بوك: "تم إلغاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير بجواري بالظبط وأثره في أذني حتى الآن بسببه توفي عامل، و2 شباب في حالة خطرة، اللهم ارحمه واشفِ المصابين وصبر أهلهم".

وأشار محمد رمضان إلى أن ما حدث في الحفل ليس له علاقة بالفاير وركس وأنه هو المستهدف.

ثم تراجع محمد رمضان عن هذا التصريح وقال على صفحته بـ"فيس بوك": "تصحيح، غالبًا هي انفجار أسطوانة غاز وليس قنبلة حسب تحريات أجهزة البحث، وتأكدت بنفسي من إدارة بورتو جولف مارينا أنه تم مسح المسرح والمكان بالكامل حرصًا على سلامة الجمهور وسلامتي".

ومن جانبه علق منظم الحفلات ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي على الحادث الذي اندلع في الحفل وأسفر عن حالة وفاة ومصابين بسبب الألعاب النارية.

وقال ياسر الحريري على صفحته بـ"فيس بوك": “إن شاء الله ربنا يعديها على خير بس بجد المنظم ما بيكونش مسؤول عن أخطاء الغير خصوصًا أن احنا مشغلين بتاع الفاير وهو جايب تصاريحه، المنظم يلبس الموضوع، خير إن شاء الله دعواتكم".

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