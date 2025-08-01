اليوم، بدء التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. يبدأ طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية 2025/ 2026، للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين)، اليوم الجمعة، التسجيل لأداء اختبارات الإلتحاق بالكليات.

وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لـاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية 2025/2026، وفقًا لشروط وقواعد القبول بإحدى كليات (الهندسة – الحاسبات والذكاء الاصطناعي – التجارة – الزراعة – الحقوق) على أن يتم غلق الموقع الالكتروني المخصص للتسجيل قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة، في كل كلية.

رابط التسجيل لاختبارات القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات كلية الهندسة الدخول من هنـــــــــــــــــا.

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية التسجيل لأداء الاختبارات من هنــــــــــــــــــا.

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية التجارية (نظام الخمس سنوات أو السنتان بعد الثانوية)التسجيل لأداء الاختبارات من هنــــــــــــــــــا.

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات الدبلومات الفنية الزراعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية واختبارات المعاهد الفنية الزراعية (نظام السنتين بعد الثانوية) التسجيل من هنــــــــــــــا.

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) للالتحاق بإحدى كليات الحقوق التسجيل من هنــــــــــــــــــــا.

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية، والمواد المطلوب إجراء الاختبارات فيها في كل كلية، وفق الآتي:

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

جداول اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات 2025

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