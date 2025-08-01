اليوم، تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني

تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني، تبدأ اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز ومياه دساني، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

موعد تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز

وأوضح «المنوفي» أن شركة كوكاكولا مصر أرسلت قائمة جديدة للتجار والموردين، تتضمن تغيير أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز ومياه دساني؛ وأن تطبيق الزيادة بداية من اليوم الجمعة 1 أغسطس المقبل.

سعر كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز بعد تطبيق الزيادة

وعن سعر كوكاكولا وشويبس كانز وزجاج بعد تطبيق الزيادة فجاءت كالآتي:

أسعار كانز كور / زيرو وزن 250 مل

بلغ سعر كانز كور / زيرو وزن 250 مل نحو 13.5 جنيهًا للمستهلك، 321 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.

أسعار كانز كور / زيرو وزن 300 مل

بلغ سعر كانز كور / زيرو وزن 300 مل نحو 14.5 جنيه للمستهلك، 345 جنيها تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 350 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 2.45 مل نحو 22.75 جنيه للمستهلك، 132 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

رفع أسعار زجاجة وكانز شويبس

وقررت رفع أسعار شويبس، وجاءت أسعار شويبس زجاجة وكانز بعد تطبيق الزيادة كالآتي:

أسعار زجاجة شويبس وزن 250 مل

بلغ سعر زجاجة شويبس وزن 250 مل نحو 10.75 جنيه للمستهلك، 126 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 12 زجاجة بلاستيك.

أسعار كانز شويبس وزن 250 مل

بلغ سعر كانز شويبس وزن 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك، 321 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 زجاجة علبة.

أسعار كانز شويبس وزن 300 مل

بلغ سعر كانز شويبس وزن 300 مل نحو 14.5 جنيه للمستهلك، 345 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.

أسعار شويبس زجاجة بلاستيك وزن 550 مل

بلغ سعر كانز شويبس وزن 550 مل نحو 29.75 جنيه للمستهلك، 175 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات بلاستيك.

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