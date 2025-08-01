روبيو: لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بدون موافقة إسرائيل

وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خطط بريطانيا وفرنسا وكندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "غير مجدية".

وقال روبيو لإذاعة شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، إن "الأمر مزعج للبعض، لكنه لا يعني شيئًا".

كما أضاف: "أولًا، لا تملك أي من هذه الدول القدرة على إنشاء دولة فلسطينية، ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل عليها. وثانيًا، لا يمكنهم حتى تحديد مكان هذه الدولة الفلسطينية، لا يمكنهم تحديد من سيحكمها. ثالثًا، أعتقد أنها غير مجدية".

كذلك اعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحركة حماس، ويحفزها على رفض وقف إطلاق النار في قطاع غزة".



استياء ترامب

تأتي تلك التصريحات فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "استيائه ومعارضته" قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أفادت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت بوقت سابق الخميس.

كما أردفت ليفيت أن ترامب يعتبر أن مشروعًا كهذا يوازي "مكافأة حماس في حين أن الحركة هي العقبة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار وتحرير كل الرهائن" في قطاع غزة.



144 دولة من أصل 193

ويعترف نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة، من بينها معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند، بدولة فلسطين.

لكن لم يعترف بدولة فلسطينية إلا عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27.

فيما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف فعليًا بفلسطين دولة ذات سيادة في نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها من "كيان" إلى "دولة غير عضو" تحمل صفة مراقب، حسب رويترز.

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