الجمعة 01 أغسطس 2025
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حوادث

هروب صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل والأمن يبحث عنه

حفل محمد رمضان، فيتو
حفل محمد رمضان، فيتو

كشف مصدر مطلع أنه جار البحث عن صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، والذي ثبت هروبه عقب الحادث.

 

وأكد ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان أمام جهات التحقيق بعدما تم التحفظ عليه أن ما حدث لم يكن محاولة اغتيال لمحمد رمضان وحرام أنا اللي أشيلها.

وأوضح أن الانفجار كان بسبب أنبوبه هواء خاصة بـ fire works والشخص المتوفى عامل بالشركة المسؤولة عن الألعاب النارية وهو حسام حسن عبد القوي مصطفى 20 سنة وكان معانا كافة التصاريح اللازمة للحفل.
 

علق الفنان محمد رمضان على وفاة شخص وإصابة 6 آخرين خلال حفله بالساحل الشمالي في انفجار بالفاير وركس.

ونشر محمد رمضان على حسابه الشخصي فيس بوك منشور جاء في “تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير ع المسرح بجواري بالظبط وأثره في أذني حتى الآن وبسببه وفاة عامل و۲ شباب في حالة خطرة اللهم ارحمه واشفِ المصابين وصبر أهلهم وأحبابهم... صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان ليه الغل يوصل للدرجة دي؟!”.


وكان لفظ شاب أنفاسه وأصيب 6 آخرين خلال حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي إثر انفجار حديث بالمسرح.

 

إنهاء حفل محمد رمضان المقام اليوم في بورتو جولف

وفاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بقرار إنهاء حفله المقام اليوم في بورتو جولف، وذلك بعد وقوع حادث مؤسف نتيجة انفجار صاروخ من الألعاب النارية المستخدمة ضمن فعاليات العرض.

وقال رمضان من على المسرح: آسف.. مضطر أنهي الحفلة علشان إصابات خطيرة، ومش هقدر أكمل.

وشهد الحفل حالة من الصدمة والحزن بين الحضور، بعد انتشار خبر الحادث بشكل سريع وسط محاولات من المنظمين للسيطرة على الموقف.

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شركة الفاير وركس محمد رمضان بالساحل الشمالي

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