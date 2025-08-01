ننشر حركة تنقلات الشرطة وضباط المباحث في محافظة البحيرة

اعتمد اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث وضباط أقسام إدارة البحث الجنائي في الداخلية في مديرية أمن البحيرة بإشراف العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، وأيضًا حركة تنقلات مأموري الأقسام والمراكز والتي تأتي في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة في مديرية أمن البحيرة وأيضًا وزارة الداخلية والتي تستهدف ضخ دماء جديدة في المراكز القيادية.

تعيين اللواء يحيى الأنصاري أبو غزالة، مساعد لمدير أمن البحيرة لقطاع النوبارية

وتضمنت حركة الحركة السنوية لضباط الشرطة بالبحيرة، تعيين اللواء يحيى الأنصاري أبو غزالة، مساعدًا لمدير أمن البحيرة لقطاع النوبارية، العقيد أحمد عبد العال، مدير إدارة الجوازات بمديرية أمن البحيرة، العقيد أحمد الأصولي، رئيس قسم العمليات بالمديرية، المقدم أحمد عوف، وكيل قسم العمليات، العقيد يوسف المنزلاوي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية.

العميد محمد فرحات مأمورًا لمركز كفر الدوار

كما ضمت الحركة تعيين العميد مصطفى السعدني، مأمورًا لمركز دمنهور والعميد حازم خيري عبادة، مأمور لمركز شبراخيت، العميد محمد فرحات، مأمورًا لمركز كفر الدوار، العميد محمد بسيوني، مأمور لمركز إيتاي البارود، العميد جابر حمدي، مأمور لمركز بندر دمنهور، العقيد محمود عقل، مأمور لمركز شرطة كوم حمادة، العقيد مصطفى الصيرفي، مأمور مركز الدلنجات، العقيد محمد رسلان، مأمور مركز أبو المطامير، العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة أبو حمص، العقيد حمدي حميدة، مأمور لقسم شرطة كفر الدوار، المقدم أحمد الشناوي، نائب مأمور مركز كوم حمادة، والمقدم محمد غيطاني نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات.

الرائد عماد عبده رئيسًا لمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود

وتضمنت الحركة، تعيين المقدم محمود هندي، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة كفر الدوار، المقدم أحمد عبد العال، رئيسًا للمباحث ببندر دمنهور، المقدم محمود قاسي، رئيسًا للمباحث بمركز كفر الدوار، الرائد عماد عبده، رئيسًا لمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمود سرور، رئيسًا لمباحث بمركز شرطة رشيد، الرائد عطية الهلالي، رئيسًا لمباحث مركز دمنهور، الرائد على شاكر، رئيسًا للمباحث بمركز الدلنجات، الرائد عبد الرحيم عمرو، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، الرائد كريم الخولي، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر، الرائد محمود يونس رئيسًا للمباحث بمركز شرطة وادي النطرون، الرائد مصطفى النمر، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة المحمودية، الرائد أحمد هندي، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسى.

وشملت الحركة أيضا الرائد محمد صبرة، رئيسًا لمركز شرطة المحمودية، الرائد مصطفى سلامة، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إدكو، الرائد محمد ترابيس، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير، المقدم محمد مجدي عطا الله، رئيسًا لمباحث قسم شبراخيت، وكما تضمنت الحركة، تعيين العقيد محمد النحراوى رئيسًا لفرع البحث الجنائي ببدر،المقدم عبده خطاب، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالنوبارية، العميد محمد الشاذلى، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، وتضمنت أيضًا الحركة، تعيين المقدم محمد معوض زايد، مفتشًا للمباحث بفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، المقدم أحمد المسيرى مفتشًا للمباحث بفرع البحث الجنائي كفر الدوار، المقدم أحمد حمدى مفتشًا للمباحث بكوم حمادة، المقدم عمر عرفات مفتشًا للمباحث بمركز الدلنجات، المقدم أحمد المراكبي مفتشا للمباحث بمركزي إيتاى البارود وشبراخيت.

كما ضمت المقدم محمد الديب، مفتشًا للمباحث بمركزي بالمحمودية والرحمانية، المقدم محمد سلامة، مفتشًا للمباحث بأبو المطامير، وشملت الحركة تعيين العقيد ماجد الحبشي، رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، المقدم محمد عوض رئيسًا لمباحث المرور، المقدم حسام البدري، رئيسًا لمباحث التموين، الرائد أحمد سلام، وكيلًا لمباحث التموين، المقدم عمرو أبو يونس، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، المقدم عبد العزيز ترابيس، رئيسًا لمباحث الأموال العامة.

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