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حوادث

توقيع الكشف الجنائي على البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة بقسم ثالث أكتوبر

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

توقع أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة الكشف الجنائي علي البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة، ومحمد الألفي مدير إنتاج قناة الشمس،، داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر بعدما  قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلهم بعد واقعة التشاجر بينهم، لكشف وجود أحكام أو قضايا أخرى عليهم من عدمه تمهيدًا لإطلاق سراحهم.


وكانت قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة ومحمد الألفي مدير إنتاج بقناة الشمس بواقعة مشاجرة داخل القناة بسبب اعتراض البلوجر على أسئلة المذيعة.


وكشفت التحريات الأولية، في الواقعة، أن سبب المشاجرة عندما وجهت المذيعة علا شوشة سؤالًا للبلوجر أم مكة، قائلة: “تعرفي إيه عن سلمى الرحالة”، وردت أم مكه قائلة: “معرفهاش”.

وأثناء الحديث، قالت أم مكة عن سلمى الرحالة: “دي حبيبتي وبتعمل خير كتير ومحترمة”، فردت عليها المذيعة قائلة “إزاي جدعة ومحترمة وحبيبتك وأنتِ بتقولي ما تعرفيهاش”.

وأثار رد المذيعة، غضب البلوجر أم مكة، وطلبت عدم عرض الحلقة ونشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة كبيرة، على إثرها أقدمت البلوجر على خلع حذائها والتعدي عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بمديرية امن الجيزة قناة الشمس البلوجر أم مكة

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