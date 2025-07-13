أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض الأحمر.. البورصة تخسر 13 مليار جنيه في ختام التعاملات.. 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بتعاملات اليوم الأحد 13 يوليو 2025.

سعر الدولار أمام الجنيه

يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.42 جنيه للشراء.

-49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.44 جنيه للشراء.

-49.54 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الأحد، عيار21 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الأحد 13 يوليو 2025 بجميع العيارات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3994 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37280 جنيها.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة

بعد تجاوزه تكاليف تجديد مقر الفيدرالي.. هل ينجح ترامب في إقالة باول؟

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه السلطة لإقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك.

محاولة ترامب إقالة باول

وأضاف أن مجلس الاحتياطي أمامه الكثير من الأسئلة للإجابة عليها بشأن تجاوز تكاليف التجديد لمقره في واشنطن.

وقال هاسيت لبرنامج (ذيس ويك) على شبكة إيه.بي.سي إن أي قرار يتخذه ترامب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار سيعتمد كثيرا على الإجابات التي نتلقاها على الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفاع الأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 13 يوليو 2025

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأحد، ارتفاعًا جديدًا في سعر كرتونة البيض الأحمر، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأحمر

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر ارتفاعًا جديدًا في بورصة الدواجن؛ يقدر بـ جنيه؛ مقابل استقرار سعر كرتونة البيض الأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 123 جنيها و126 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 125 إلى 129 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 128 إلى 129 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

وسط ترقب تشريعي، البيتكوين تتجاوز القمة التاريخية وتقترب من 119 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة، اليوم الأحد، بنسبة 1.08% إلى 118,886.00 دولار، بعد تراجع طفيف السبت، وسط تراقب أسبوع تشريعي لدعم سوق الكريبتو في الكونجرس الأمريكي.

ووصلت رائدة العملات المشفرة بيتكوين إلى قمة تاريخية، يوم الجمعة الماضي، وتجاوزت 118 ألف دولار، وسط ترقب أسبوع العملات المشفرة في الكونجرس، بحسب شبكة CNBC عربية.

القيمة السوقية للبيتكوين

كذلك بلغت القيمة السوقية للبيتكوين يوم الجمعة إلى 2.33 تريليون دولار بحجم تداولات وصل خلال 24 ساعة إلى 110.3 مليار دولار.

صعدت عملة بتكوين يوم الجمعة لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الطلب من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كوبنهاجن في المقدمة.. المدن الـ 10 الأكثر ملاءمة للعيش خلال عام 2025

تصنف مجلة الإيكونوميست سنويا مدنا حول العالم بناءً على مدى ملاءمتها للعيش، استنادا إلى عوامل تشمل الجريمة والصراعات، وصولا إلى المواصلات العامة والتعليم.

تظهر هذه الخريطة المدن العشر الأكثر ملاءمة للعيش في العالم، وفقا لمؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية العالمي لقابلية العيش لعام 2025.

عوامل مؤشر أفضل مدينة للعيش بالعالم

يُصنّف المؤشر المدن بناءً على أكثر من 30 عاملًا ضمن خمس فئات لتحديد مدى ملاءمتها للعيش بشكل عام. تشمل هذه العوامل:

الاستقرار: انتشار الجريمة، والإرهاب، والصراعات العسكرية، والاضطرابات/النزاعات الأهلية.

الرعاية الصحية: توافر وجودة الرعاية الصحية الخاصة والعامة، ومؤشرات الرعاية الصحية العامة.

الثقافة والبيئة: تصنيف الرطوبة/درجة الحرارة، والتوافر الثقافي والرياضي، والقيود الاجتماعية أو الدينية.

التعليم: توافر وجودة التعليم الخاص، ومؤشرات التعليم العام.

البنية التحتية: جودة شبكة الطرق، والمواصلات العامة، والروابط الدولية، وتوافر السكن الجيد.

المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم؟

فيما يلي، نعرض أفضل 10 مدن صالحة للعيش في العالم وفقًا لمجلة الإيكونوميست، ودرجاتها في هذا المجال.

صُنفت كوبنهاجن كأفضل مدينة صالحة للعيش في العالم، منهية بذلك سلسلة من ثلاث سنواتٍ من تصدر فيينا للتصنيف.

حققت عاصمة الدنمارك 100 نقطة كاملة في الاستقرار والتعليم والبنية التحتية، بمجموع 98 نقطة.

أودي تطلق سيارات الكروس أوفر الكهربائية تمهيدًا لوقف إنتاج الوقود

سيارات أودي، طرحت أودي سيارات الكروس أوفر كوبيه الكهربائية بقوة تصل إلى 509 حصان وهي Q6 Sportback e-tron وSQ6 Sportback e-tron في الولايات المتحدة، تمهيدا لوقف إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود ملوثة البيئه.

توفر السيارتان نطاق قيادة يصل إلى 513 كم وشحن سريع خلال 21 دقيقة، هذه الكروس أوفر الكهربائية الجديدة Q6 Sportback e-tron الحاصلة علي سقف مائل بانسيابية 1.4 بوصة (37 مم) أقل من النسخة التقليدية، مع لمسات “S line” تضيف مظهرًا هجوميًا، وعجلات بقياس 19 بوصة.

مواصفات أودي Q6 Sportback-e-tron كروس أوفر كوبيه



وتم تصميم السيارة بشبك أمامي بصري مطعم بالألمنيوم، وعجلات رياضية قياس 20 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بحجم 11.9 بوصة وشاشة معلومات وترفيه ضخمة 14.5 بوصة، فتحة سقف بانورامية ومقاعد جلدية أنيقة، إصدار Premium Plus يحتوي على نظام صوت Bang & Olufsen وإضاءة LED داخلية جذابة.

انخفاض جنيهين في سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 13 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 78.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 97 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 117 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

حسن عبد الله يشارك في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية

شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد بمدينة أبو ظبي اليوم الأحد 13 يوليو 2025، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر 2025.

السعي نحو بناء أطر مصرفية عربية راسخة

أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في جميع أعمال واجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك دعمًا لتكامل الجهود بين المصارف المركزية العربية وتعزيزًا للتنسيق المشترك فيما بينها، بالإضافة إلى السعي نحو بناء أطر مصرفية عربية راسخة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، فقد تناول الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مختلف المجالات المصرفية ومن بينها: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي، وفريق عمل الاستقرار المالي، ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وشبكة التمويل الأخضر في الدول العربية.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.



كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.

حقيقة عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة عن عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه لم يتم حتى الآن عودة مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من المطالب التي وردت إلى الوزارة تطالب بعودة المبادرة من جديد.

ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025 من جديد قيد الدراسة

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح مقتضب لـ “فيتو”، أن ملف عودة مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد قيد الدراسة خلال الوقت الراهن.

ويسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لما تقدمه من تيسيرات.

رئيس غرفة القاهرة يُثمن جهود وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات في دعم القطاع الخاص



ثمّن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية جهود وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساندة الأنشطة التي تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي.

وأشاد "العشري" بالجهود التي يقوم بها أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها مساندة هذه المشروعات وتطويرها وتنميتها بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات



وأكّد "العشري" أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

صندوق الاستثمارات السعودي يطلق "تسامى" لتعزيز خدمات الأعمال ودعم الشركات الناشئة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق شركته التابعة الجديدة بالكامل، شركة "تسامى" لخدمات الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز منظومة الحلول والخدمات المتكاملة في المملكة العربية السعودية، ودفع عجلة النمو في القطاعين الحكومي والخاص.

وتم تأسيس "تسامى" من خلال دمج شركتين رائدتين ضمن محفظة الصندوق، وهما شركة حاضنات ومسرعات الأعمال "بياك" المملوكة سابقا للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، ومركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق نفسه.

أسعار ومواصفات سيارات أوبل كورسا موديل 2026

سيارات أوبل، شهد السوق المصري خلال الفترة الماضية طرح موديلات العام الجديد 2026، وساهم في ذلك تجديد الموديلات وتوفير احتياجات المستهلك المحلي مما يخلق روح التنافس وتحسين المبيعات.

وكانت سيارات أوبل كورسا موديل 2026 إحدى السيارات الجديدة التي طرحت محليًا.

سيارات أوبل كورسا موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي تفاصيل أسعار ومواصفات سيارة أوبل داخل السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري بعد إخطار كافة الموزعين والتجار بأسعار السيارة الجديدة، وهي:

- يصل سعرها نحو مليون و280 ألف جنيه.



أسوأ موجة خفض للتصنيفات الائتمانية منذ 2021 تثير القلق حول ديون الشركات

تتزايد وتيرة خفض التصنيفات الائتمانية في أحدث مؤشر على أن أداء الشركات بدأ يتدهور، مما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كان ينبغي أن تظل التقييمات المرتفعة لديون الشركات على حالها.

في الربع الثاني، تم تخفيض تصنيف ما يعادل حوالي 94 مليار دولار من الديون الأمريكية الممتازة، مقارنةً بـ 78 مليار دولار فقط من الترقيات، وفقًا لخبراء استراتيجيين في "جيه بي مورجان تشيس آند كو".

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أوائل عام 2021 التي تتجاوز فيها عمليات تخفيض التصنيفات الترقيات بالقيمة الدولارية، وتواجه المزيد من الشركات خطر خفض تصنيفها في وقت لاحق من هذا العام مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وفقًا لما كتبه خبراء استراتيجيون في "جيه بي مورجان"، بمن فيهم إريك باينشتاين وسيلفي مانتري، هذا الأسبوع.

جهاز حماية المنافسة يوافق على 3 صفقات استحواذ جديدة

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة داخل السوق المحلية.

الموافقة على 3 طلبات لصفقات استحواذ جديدة

وتشمل قائمة موافقات الجهاز طلب استحواذ شركة كيو لوجيستيكس القابضة على نسبة تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، بالإضافة إلى طلب استحواذ شركة دي بلاي انترتينمنت ليميتد على 33.8% من إجمالي أسهم شركة أو إس إن ستريمينج ليميتد.

الإحصاء: 9.1% زيادة في قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023 - 2024

أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الأحد "النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2023 /2024".

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

• ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 375.1مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 343.8مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 9.1% نتيجة لارتفاع أنشطة العقارات والتأجير لتصل الي 7.8 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 48.0 %.

• ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 641.9 مليار جنيه عام 2023 /2022 بنسبة زيادة 38.2% نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل الي 494.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 321.1 مليار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة 54.0 % نتيجة لإضافة الهيئة القومية للأنفاق لقطاع النقل والتخزين.

"قطاع التأمين في "كونتكت" يعزّز جهوده نحو الاستدامة عبر شراكات إستراتيجية مع GIZ مصر

في خطوة جديدة تعكس التزام "كونتكت" بتبني معايير الاستدامة على مستوى قطاعاتها المختلفة، يواصل قطاع التأمين بالمجموعة، ممثلًا في كلا من شركة ثروة للتأمين، ذراع التأمينات العامة التابعة لمجموعة كونتكت المالية وشركة كونتكت للوساطة التأمينية، ذراع الوساطة التأمينية التابع للمجموعة، تعاونه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مفاهيم الشمول والتنوع في سوق العمل المصري، وذلك من خلال مبادرتين نوعيتين تستهدفان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة في بيئة العمل.

وقد تم اختيار شركة "ثروة للتأمين" كإحدى ثلاث شركات تأمين عام فقط على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج "InsurGrow Egypt 2025"، الذي تنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، حيث يهدف هذا البرنامج، الممتد على مدار ستة أشهر، إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تصميم وتقديم المنتجات التأمينية، من خلال تمكين شركات التأمين من تطوير حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدته على إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأمين، ويعكس اختيار "ثروة للتأمين" ضمن هذا البرنامج الثقة في خبراتها والتزامها المتواصل بدورها المحوري في خدمة هذا القطاع الحيوي.

وزير قطاع الأعمال العام: لدينا انفتاح كامل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث اللقاء فرص التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام ومجموعة البنك الدولي، لا سيما في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بوفد مجموعة البنك الدولي، موضحا أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، في ضوء ثلاثة مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

مواصفات هواوي Huawei Pura 80، بعد إطلاقها رسميا

أطلقت هواوي مؤخرا سلسلة هواتف HUAWEI Pura 80 بجانب إطلاق تابلت HUAWEI MatePad 11.5، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف هواوي الجديدة.

مواصفات هواتف هواوي

يأتي كل من HUAWEI Pura 80 Pro وUltra مزوّدين بكاميرا Ultra Lighting HDR بمستشعر بحجم إنش كامل، ما يوفّر صورًا فائقة الوضوح ودقة ألوان؛ بسبب المعايرة اللونية على مستوى البكسل في كاميرا Ultra Chroma.

ويأتي HUAWEI Pura 80 Ultra بأول كاميرا مزدوجة بعدسة تليفوتو قابلة للتبديل في القطاع، تجمع بين مستشعر كبير وعدستين تليفوتو لتمنح المستخدم مرونة في التقاط صور واضحة من مختلف المسافات.

شعبة النقل: مكانة مصر كمركز بحري عالمي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الملاحي

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تسعى إلى توطين الصناعة في كافة المجالات، بما في ذلك الصناعات الثقيلة مثل صناعة السفن. حيث تمتلك وزارة النقل المصرية أسطولًا من السفن تابعًا لشركاتها.

وأشار إلى أهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي والتي تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، ونصيب مصر منها أقل من واحد من الألف، بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها، وأهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية من حيث الحجم والنوع، بالإضافة إلى ممر قناة السويس.

الجدير بالذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحث الأسبوع الماضي مع مجموعة UW القبرصية، وكيل خدمات الإصلاح والصيانة المعتمد لدى العديد من شركات الملاحة العالمية، سبل التعاون لرفع تنافسية ترسانة بورسعيد البحرية وتحويلها إلى ترسانة عالمية لبناء السفن وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

الصناعات الغذائية: التوسع في الزراعة التعاقدية والتكامل مع الصناعة يحقق الوفرة الدولارية

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، والتكامل مع القطاع الصناعي، يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الوفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في سد الفجوة الدولارية، وتحقيق أمن غذائي حقيقي، وتنمية اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية المنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول الزراعة التعاقدية ودورها في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.

الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط الصناعة بالزراعة

وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تمثل آلية محورية لربط الصناعة بالزراعة، وتوفير احتياجات الصناعات الغذائية من خامات الإنتاج، مع ضمان سعر عادل للمزارع وجودة مضمونة للصانع، واستقرار السوق للمستهلك.

الصناعات النسيجية: 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، ما يمثل فرصة واعدة أمام الشباب الراغبين في دخول هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “دراسة جدوى لكيفية البدء بمشروع صغير في قطاع الغزل والنسيج”. ويأتي تنيم الورشة في إطار الالتزام بدعم الشباب وتمكينهم من دخول عالم ريادة الأعمال.

وأشار غزال إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة المصرية، الأمر الذي يبرز أهمية الاستعداد الجيد، ومواكبة معايير الجودة والمنافسة العالمية.

واستعرضت الورشة: أبرز الجوانب الفنية والمالية التي ينبغي مراعاتها عند تأسيس مشروع جديد، بدءًا من اختيار المنتج المناسب، ومرورًا بتحديد حجم رأس المال المطلوب، وصولًا إلى فهم متطلبات الأسواق الخارجية. وتم عرض دراسة جدوى مبدئية لخط إنتاج مصنع صغير يضم نحو 20 ماكينة، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.5 مليون جنيه، كنموذج عملي يمكن للشباب الطموح الانطلاق من خلاله.

وأكد المهندس غزال أن “الطريق نحو النجاح يبدأ بالمعرفة، ودراسة الفرص، واتخاذ خطوات جادة ومدروسة”. وفي إطار تمكين الشباب، وعد بدعم صغار المصنعين وتوفير فرص عمل إنتاجية لهم من خلال توريد شغل يُسهم في تحريك عجلة مشروعاتهم الجديدة.





اتحاد الشركات يرصد أهمية وتغطيات التأمين على المباني والمنشآت ضد الحريق

وثيقة التأمين ضد الحريق في الوقت الراهن هي أحد العقود الحيوية والضرورية التي يلجأ إليها الأشخاص والمؤسسات لمواجهة مخاطر الحريق. فقد أدى تطور الحياة الاقتصادية وتشعبها، وظهور التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وزيادة حجم التجارة وتنوعها، وتطور وسائل النقل، إلى تزايد أهمية هذا النوع من التأمين. كما ساهم ظهور المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى ذات القيم المالية المرتفعة في تصاعد المخاوف من الخسائر الجسيمة التي قد تنتج عن نشوب الحرائق، وهي خسائر لا تقتصر آثارها على مالك الشيء محل التأمين – أي المؤمن له – بل قد تمتد لتؤثر في الاقتصاد القومي للدولة بأكملها.

ولمواجهة هذا الخطر، سعى الإنسان إلى إيجاد وسيلة فعّالة تحفظ مصالحه وتضمن تعويضه عن الأضرار الناتجة عن الحرائق. ومن هنا نشأت فكرة التأمين ضد الحريق منذ وقت بعيد، وتطورت تدريجيًا حتى بلغت مستويات عالية من التقدم والتعقيد، بفضل فاعليتها في تعويض المتضررين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على شركات التأمين وتوسع أنشطتها في هذا المجال.

وأشار اتحاد شركات التأمين في نشرته الأسبوعية إلى أنه تعمل شركات التأمين على أداء دورها في تعويض المؤمن لهم حال تعرضهم للضرر من الحرائق. ويتم ذلك وفقًا لقواعد إحصائية دقيقة وبيانات مدروسة، ومن خلال إجراءات متطورة تهدف إلى ضمان العدالة والكفاءة في تقديم التعويضات.

وزير المالية يعلن تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام الحالي



شهد أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تخصيص ٥ مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.

تنظيم الاتصالات: هناك اختناقات بالخدمة ببعض المناطق بعد حريق سنترال رمسيس والإنترنت عاد بنسبة 99 %

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز استجاب فورًا لتداعيات حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بنسبة 99% حتى الآن، ويتم حل كل المشكلات الخاصة بالعملاء بشكل دوري وسريع.

اختناقات الانترنت والاتصالات أقل من 1%

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن نسبة البؤر والاختناقات الخاصة بـخدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% حاليًا، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف على تقليل الفجوة وتحسين جودة الشبكة، خاصة في المناطق التي شهدت تأثرًا كبيرًا بالخدمة.

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