الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا حول التخلص من الفاقد بالتعاون مع مشروع "GPP”

نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وللمرة الرابعة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان “التصنيع المرن والتخلص من الفواقد والهوالك”، وذلك بالتعاون مع مشروع الحلول الرقمية في النظم الزراعية والغذائية المصرية (GPP) الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)،

استمر التدريب لمدة خمسة أيام بمشاركة مجموعة من الكوادر التنفيذية في القطاع الصناعي الغذائي.

التعرف على مفاهيم التصنيع المرن وآليات التخلص من الفواقد

ويستهدف البرنامج التدريبي – الذي يُعد جزءًا من سلسلة تدريبات متكاملة تُعنى بتحقيق الاستدامة – التعرف على مفاهيم التصنيع المرن، وآليات التخلص من الفواقد والهوالك، والتطبيقات العملية لتلك المفاهيم داخل المصانع، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، رفع جودة المنتجات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما شمل التدريب شرحًا تفصيليًا لأدوات العمل الحديثة التي تساهم في رصد الفواقد وتقليلها، مما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية محليًا ودوليًا.

واستهدف البرنامج تحديدًا عددًا من المناصب التنفيذية الحيوية داخل المنشآت الصناعية، ومنها: مديري الإنتاج، مديري المخازن، مديري الجودة، مديري الصيانة، مديري الإدارة الهندسية، وكذلك مسؤولي المكتب الفني والتخطيط، في خطوة تعكس الحرص على الدمج المؤسسي لمفاهيم التصنيع المستدام في جميع مراحل وسلاسل الإنتاج.

وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية: إن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الغرفة لدعم قدرات الشركات الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر.. التعاون مع مشروع GPP يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الابتكار الصناعي والتحول الرقمي داخل المصانع، بما يُمكّن القطاع من تحقيق أهدافه التنموية وتعظيم القيمة المضافة.

وأكدت أن الغرفة مستمرة في تنفيذ المزيد من البرامج الفنية المتخصصة بالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية الداعمة، في سبيل رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحقيق مبدأ الاستدامة في سلاسل الإنتاج الغذائي.

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