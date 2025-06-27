جلسة مرتقبة بين صندوق الاستثمارات السعودي ووالد ميسي لحسم انتقاله لـ دوري روشن

كشفت تقارير صحفية عن تحركات جدية من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أورده موقع "TeamTalk"، فإن اجتماعا مرتقبا سيجمع والد اللاعب، خورخي ميسي، بمسؤولي الصندوق السعودي لمناقشة العرض المحتمل لانتقال النجم الأرجنتيني إلى الدوري السعودي، وسط اهتمام من نادي أهلي جدة والهلال بالحصول على خدماته.

وكان ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، قد انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بعقد يمتد حتى نهاية العام الجاري، وقد يخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط إذا تم التوصل لاتفاق.

وذكر التقرير أن العقد المتوقع لميسي سيكون على غرار الصفقة التي حصل عليها كريستيانو رونالدو عند تجديد عقده مع النصر، في ظل رغبة الأرجنتيني إلي الانضمام لمشروع كروي مستقر يضمن له الجاهزية والاستمرارية حتى نهائيات كأس العالم 2026، التي قد تكون آخر ظهور له مع المنتخب الأرجنتيني.

ويشارك ميسي حاليا مع إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث ساهم في وصول فريقه إلى دور الـ 16.

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