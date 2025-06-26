ترامب يدرس تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي وهذه أبرز الأسماء المرشحة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الصيف الجاري وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.



وبحسب مصادر الصحيفة فإن الإعلان عن مرشح جديد في الصيف أو الخريف سيكون مبكرًا مقارنة بالإطار الزمني التقليدي الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس الحالي في مايو من العام المقبل.

ومن بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت وعضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر والرئيس السابق للمجلس كيفن وورش إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت والرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس.



ويواصل ترامب توجيه انتقادات لاذعة لباول، متهمًا إياه بـ"البطء الشديد" في خفض أسعار الفائدة.

وفي تصريح له خلال قمة الناتو يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "شخص محدود الذكاء جدًّا"، في تصعيد جديد للهجوم الشخصي عليه.

وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الفيدرالي، ما أثار جدلًا واسعًا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.

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