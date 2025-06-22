الأحد 22 يونيو 2025
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الإيكونوميست: منشأة "فوردو" الإيرانية لا يمكن تدميرها بالقنابل الخارقة

منشأة فوردو الإيرانية،
منشأة فوردو الإيرانية، فيتو

ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، نقلًا عن خبراء عسكريين واستخباراتيين، أن منشأة فوردو النووية الإيرانية تُعد واحدة من أكثر المواقع تحصينًا في العالم، مشيرين إلى أن تدميرها غير ممكن باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليًا.

 

لا خيار سوى الأسلحة النووية أو الاقتحام البري

وبحسب الخبراء الذين استندت إليهم المجلة، فإن تدمير منشأة فوردو بشكل كامل لا يمكن أن يتم إلا عبر أحد خيارين استخدام سلاح نووي تكتيكي لاختراق عمق التحصينات أو تنفيذ عملية عسكرية برية معقدة يتم فيها تفجير الموقع من الداخل.

 

التحصين الجيولوجي أحد أهم عناصر الحماية

وتُشير التقديرات إلى أن منشأة فوردو، الواقعة داخل جبل قرب مدينة قم، مدفونة تحت مئات الأقدام من الصخور الصلبة، ما يجعلها عصية على معظم أنواع القصف الجوي، حتى باستخدام القنابل الأمريكية المتقدمة مثل GBU-57 المعروفة بـ"أم القنابل الخارقة".

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